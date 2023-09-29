Враг создал на оккупированной территории Запорожской области псевдообщественную организацию, - ЦНС
Российская псевдовласть пытается создать вид народной поддержки на временно оккупированных территориях Запорожской области с помощью фальшивых "общественных организаций"
Об этом информирует Центр национального сопротивления.
Сейчас на подконтрольной врагу территории Запорожской области начал действовать так называемый народный фронт - якобы "добровольная структура", объединяющая "волонтеров" и "активистов".
По данным украинского подполья, на самом деле такие организации создала кремлевская власть.
"Народный фронт" – это один из инструментов России для имитации гражданского общества, которого нет в тоталитарном режиме. Поэтому Россия создает искусственные движения, где люди работают за деньги или в зависимости от государства.
После освобождения региона от оккупации, все находившиеся в составе "народного фронта" в регионе будут привлечены к ответственности за сотрудничество с врагом.
Сообщить о предателях можно здесь.
- Кроме того, российские оккупанты пытаются привлечь подростков во временно оккупированном городе Мелитополь в свою "медиашколу", где они должны научиться создавать пропаганду против Украины.
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