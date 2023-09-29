Враг создал на оккупированной территории Запорожской области псевдообщественную организацию, - ЦНС

Об этом информирует Центр национального сопротивления.

Сейчас на подконтрольной врагу территории Запорожской области начал действовать так называемый народный фронт - якобы "добровольная структура", объединяющая "волонтеров" и "активистов".

По данным украинского подполья, на самом деле такие организации создала кремлевская власть.

"Народный фронт" – это один из инструментов России для имитации гражданского общества, которого нет в тоталитарном режиме. Поэтому Россия создает искусственные движения, где люди работают за деньги или в зависимости от государства.

После освобождения региона от оккупации, все находившиеся в составе "народного фронта" в регионе будут привлечены к ответственности за сотрудничество с врагом.

Сообщить о предателях можно здесь.