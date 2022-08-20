Враг совершил ракетный обстрел Харькова

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

Мэр сообщил о прилетах ракет по объектам критической инфраструктуры в Немышлянском районе и пригороде Харькова.

По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших.

Также о ночных обстрелах города сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

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