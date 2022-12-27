Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией Враг совершает медицинский террор жителям оккупированных территорий в Запорожье, - мэр Федоров
Эксклюзив

Враг совершает медицинский террор жителям оккупированных территорий в Запорожье, - мэр Федоров

27 декабря, 2022 вторник
11:40
война с Россией

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что без медицинского обеспечения остались жители оккупированных территорий Запорожской области

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"На оккупированных территориях Запорожской области может начаться масштабный комендантский час, потому что оккупанты боятся каждого жителя временно оккупированной территории. Они видят, что жители сопротивляются и всем известно местонахождение российских военных на оккупированных территориях. И это один из многих элементов террора, которые россияне или русские на нашей земле. Основной террор - это медицинский террор. Люди с хроническими заболеваниями не имеют возможности выезжать на лечение и обследование в Запорожские больницы", - отметил Федоров.

По словам городского головы Мелитополя, уже третью неделю жители оккупированных территорий не имеют возможности выехать в Запорожье, потому что россияне полностью перекрыли пересечение линии боевых действий.

"Для получения медицинской помощи жители вынуждены ехать во временно оккупированный Крым. Но там обслуживают только тех, кто имеет медицинское страхование, или паспорт РФ для оформления этой медицинской страховки. Во всех остальных случаях лечение стоит слишком дорого и наши жители не могут себе этого позволить". Без медицинского обеспечения остались жители оккупированных территорий", – добавил Федоров.

  • Военные РФ не выпускают жителей временно оккупированных территорий уже в течение 10 дней, россияне приказывали бросать машины и идти в Запорожье пешком
  • Захватчики также пытаются собрать более 1,5 тыс. детей с временно оккупированных территорий Украины, чтобы вывезти их в Россию якобы на новогодние праздники.
  • Глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил , что оккупанты используют Мелитополь как логистический хаб

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Общество
Медицина
Крым
оккупированные территории
Запорожская область
коллаборанти
Военные новости
геноцид украинцев
Читайте также:
російська армія, мобілізація
26 декабря, 2022 понедельник
"Россия в тупике": Буданов спрогнозировал, как будут разворачиваться боевые действия зимой
Maxar опублікувала знімки авіабази в Енгельсі
26 декабря, 2022 понедельник
Похоже, ПВО Энгельса, уничтожая зенитной ракетой наш дрон, вызвала взрывы на российской авиабазе, - военный эксперт Притула
Сергій Громенко
Автор Сергей Громенко
26 декабря, 2022 понедельник
Почему гражданская война в России неизбежна
Киев
+4°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.95
    Покупка 39.95
    Продажа 40.7
  • EUR
    Покупка 41.45
    Продажа 42.56
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
27 декабря
12:37
Россияне обстреляли из артиллерии критическую инфраструктуру Херсона, также пострадал частный дом
12:35
МИД Турции вызвал французского посла из-за "черной пропаганды", - СМИ
12:24
Четверть экспортированного Германией в 2022 году оружия досталась Украине
12:12
Эксклюзив
Вятрович
Защита от информационного влияния из РФ – это элемент политики безопасности, – нардеп Вятрович
12:11
Юлия Свириденко
Уровень падения ВВП Украины до конца года будет меньше, чем прогнозировали в феврале, – Минэкономики
12:01
OPINION
Наступление из Беларуси: попытка победить паникой и дезинформацией
11:56
Дефицит мощности в энергосистеме снизился, после ремонта включили блок одной из ТЭС, - Укрэнерго
11:14
Эксклюзив
Иран
Иран пытается максимально использовать слабость РФ, – эксперт-международник Данилов
11:06
Курс валют на 27 декабря: сколько стоят доллар и евро
10:51
Эксклюзив
По всей линии фронта враг накапливает силы, - Згурец
10:28
Россияне обстреливали Херсонщину 40 раз в сутки, ранен человек
10:28
Жителей Киевщины предупредили о взрывах во вторник: будут проводить обучение саперов
10:26
Вероятно, РФ опрокинула в Беларусь части 1-й гвардейской танковой армии России, - британская разведка
10:03
OPINION
Власть "петляет" в ситуации с законом о Конституционном суде
09:56
За сутки Россия потеряла у Украины 620 военных, 7 боевых бронемашин и 2 артиллерийские системы
09:44
Путин озабочен отсутствием поддержки его войны среди элит, - ISW
08:53
Эксклюзив
На Бахмутском направлении враг усиливает давление количеством пехоты, – нацгвардеец Назаренко
08:40
Свет
В Киеве и области действуют экстренные отключения света, - ДТЭК
08:37
Россияне ударили по трем районам Никопольщины: повреждены линии электропередачи
08:19
В Южной Корее ускорят создание военного подразделения беспилотников
08:07
OPINION
Что продается лучше, чем секс?
07:40
Влажно и ветрено. Какой сегодня будет погода в Украине
07:19
Компания Apple перестала поддерживать некоторые функции для своих устройств на территории РФ
07:13
ВСУ поразили 6 районов сосредоточения живой силы оккупантов, - Генштаб
06:45
Ремонт "Северных потоков" может обойтись минимум в $500 млн, - The New York Times
06:10
Если не будет обстрела. В Минэнерго заявили, что украинцы могут рассчитывать на несколько дней бесперебойного света на праздники
05:58
Обновлено
Украина предложила обсудить "формулу мира" при посредничестве Гутерреша. В ООН назвали условие, при котором это возможно
05:55
Михаил Мудрик
Лондонский "Арсенал" объявил, сколько готов заплатить за Мудрика. "Шахтер" хочет больше
05:20
На фото дети-беженцы получают книги
700 организаций, 13,6 млн нуждающихся и $3 млрд, - в Мининтеграции назвали объемы гуммпомощи Украине
05:14
Турция открыла в Черном море новое месторождение газа на 58 млрд кубометров
04:53
На фото украинские защитники, обратившиеся к литовцам
Для победы Украине нужно поставлять и танки, и самолеты, и дальнобойную артиллерию, – эксчельник МИД Литвы
04:27
СБУ с начала года нейтрализовала более 4,5 тыс. кибератак по Украине
04:00
В 2022 году количество туристов, посетивших Россию, сократилось на 90%
03:33
В США из-за снежной бури и похолодания погибли по меньшей мере 57 человек
03:30
В Крыму за притязания и драку задержали ставленника Кадырова в оккупированных Запорожье и Херсонской области
03:15
США активизировали борьбу с Исламским государством в Сирии, - WSJ
02:48
"Летом вирус вряд ли сможет вернуться": врач Charité прогнозирует завершение пандемии COVID-19
02:20
Экспредседатель СБУ Якименко стал главой "спецслужбы" оккупированной Херсонщины
01:53
В УПЦ МП в декабре истекает аренда двух храмов Киево-Печерской лавры, наместник Павел обратился к Зеленскому
01:26
Вооруженные силы Сербии приведены в режим повышенной боевой готовности
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2022 ESPRESO.TV