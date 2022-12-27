Враг совершает медицинский террор жителям оккупированных территорий в Запорожье, - мэр Федоров

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"На оккупированных территориях Запорожской области может начаться масштабный комендантский час, потому что оккупанты боятся каждого жителя временно оккупированной территории. Они видят, что жители сопротивляются и всем известно местонахождение российских военных на оккупированных территориях. И это один из многих элементов террора, которые россияне или русские на нашей земле. Основной террор - это медицинский террор. Люди с хроническими заболеваниями не имеют возможности выезжать на лечение и обследование в Запорожские больницы", - отметил Федоров.

По словам городского головы Мелитополя, уже третью неделю жители оккупированных территорий не имеют возможности выехать в Запорожье, потому что россияне полностью перекрыли пересечение линии боевых действий.

"Для получения медицинской помощи жители вынуждены ехать во временно оккупированный Крым. Но там обслуживают только тех, кто имеет медицинское страхование, или паспорт РФ для оформления этой медицинской страховки. Во всех остальных случаях лечение стоит слишком дорого и наши жители не могут себе этого позволить". Без медицинского обеспечения остались жители оккупированных территорий", – добавил Федоров.

Военные РФ не выпускают жителей временно оккупированных территорий уже в течение 10 дней, россияне приказывали бросать машины и идти в Запорожье пешком

Захватчики также пытаются собрать более 1,5 тыс. детей с временно оккупированных территорий Украины, чтобы вывезти их в Россию якобы на новогодние праздники.

Глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил , что оккупанты используют Мелитополь как логистический хаб

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