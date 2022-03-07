Враг сотнями бросает поклонников "русского мира" в бой, но россияне гибнут и дезертируют, - Госспецсвязи о потерях РФ

Об этом говорится в официальном Telegram-канале Госспецсвязи.



"Потери врага растут. Украина держит ожесточенную оборону. Враг деморализован, и несет потери. Враг сотнями бросает сторонников "русского мира" в бой, россияне гибнут и дезертируют, многие из них сдаются в плен украинским войскам. Человеческие и технические потери врага значительны, точность подсчетов усложняется большой интенсивностью боевых действий", - говорится в сообщении.



Общее количество российских потерь:

Более 11 000 солдат и офицеров

и офицеров Танков – 285

– 285 Боевых бронированных машин – около 1000

– около 1000 Автомобильной техники – 447 единиц

– 447 единиц Артиллерийских систем – 109 единиц

– 109 единиц Вертолетов - 48

- 48 Самолетов – 44