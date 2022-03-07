Враг сотнями бросает поклонников "русского мира" в бой, но россияне гибнут и дезертируют, - Госспецсвязи о потерях РФ
В Госспецсвязи сообщили, что потери российского оккупационного войска продолжают увеличиваться
Об этом говорится в официальном Telegram-канале Госспецсвязи.
"Потери врага растут. Украина держит ожесточенную оборону. Враг деморализован, и несет потери. Враг сотнями бросает сторонников "русского мира" в бой, россияне гибнут и дезертируют, многие из них сдаются в плен украинским войскам. Человеческие и технические потери врага значительны, точность подсчетов усложняется большой интенсивностью боевых действий", - говорится в сообщении.
Общее количество российских потерь:
- Более 11 000 солдат и офицеров
- Танков – 285
- Боевых бронированных машин – около 1000
- Автомобильной техники – 447 единиц
- Артиллерийских систем – 109 единиц
- Вертолетов - 48
- Самолетов – 44
- Киев
- Львов
- Винница
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