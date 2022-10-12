Об этом передает Генштаб ВСУ.

За 11 октября подразделения Сил обороны Украины отразили атаки кафиров в районах населенных пунктов Николаевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Майорск, Первомайское и Красногоровка.

В свою очередь противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на попытках остановить контрнаступательные действия сил обороны на отдельных направлениях и попытках наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Враг продолжает обстрелы позиций украинских войск вдоль линии столкновения, осуществляет дистанционное минирование территории в отдельных районах и ведет воздушную разведку. Наносит удары по гражданской инфраструктуре и жилищам мирного населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

Так, за прошедшие сутки кафиры осуществили пуски одной баллистической и 28 крылатых ракет , 20 из которых были сбиты украинскими подразделениями противовоздушной обороны.

Противник нанес 13 авиационных ударов и совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня. От этих преступных действий пострадали объекты и гражданское население более сорока населенных пунктов. Среди них Львов, Поповка, Чугуновка, Ладыжин, Кривой Рог, Запорожье, Павлоград и Никополь.

Также враг применил 14 иранских дронов-камикадзе для ударов по критической инфраструктуре в Одесской и Николаевской областях, двенадцать из этих беспилотников уничтожены.

Остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. В других направлениях противник совершал обстрелы из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов:

на Северском направлении – Сеньковка Черниговской области и Середина-Буда, Нововасиловка и Сорокино Сумской области

– Сеньковка Черниговской области и Середина-Буда, Нововасиловка и Сорокино Сумской области на Слобожанском направлении – Стрелка, Красное, Огурцово, Волчанские Хутора, Старица, Двухлетняя и Двухлетнее

– Стрелка, Красное, Огурцово, Волчанские Хутора, Старица, Двухлетняя и Двухлетнее на Краматорском направлении – Первомайское, Ковалевка, Терны, Ямполевка, Торское, Серебрянка, Белогоровка и Северск

– Первомайское, Ковалевка, Терны, Ямполевка, Торское, Серебрянка, Белогоровка и Северск на Бахмутском направлении – Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Клищиевка, Одрадовка, Опросное, Майорск Спорное и Яковлевка

– Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Клищиевка, Одрадовка, Опросное, Майорск Спорное и Яковлевка на Авдеевском направлении – Авдеевка, Первомайское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка

– Авдеевка, Первомайское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка на Новопавловском и Запорожском направлениях – Большая Новоселка, Нескучное, Малые Щербаки, Орехов и Красное

В Южнобужском направлении противник продолжает обстрелы позиций наших подразделений для сдерживания контрнаступления по всей линии столкновения. Огненное влияние испытали районы более двадцати населенных пунктов. В частности, Великое Артаково, Давидов Брид, Благодативка, Сухой Пруд, Широкое, Терновые Поды, Солдатское, Правдино и Мирное.

Украинская авиация в течение суток нанесла пятнадцать ударов. Подтверждено поражение тринадцати районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также двух систем противовоздушной обороны противника.

Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили двенадцать пунктов управления, семнадцать районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, четыре боеприпаса, а также более двадцати других важных объектов врага.

По имеющейся информации, оккупанты в Херсонской области продолжают рейдерский захват сельскохозяйственных предприятий, проводят там инвентаризацию активов и перерегистрируют их на себя по российскому законодательству.

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