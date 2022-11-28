Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией Враг сосредоточился на наступлении по нескольким направлениям, еще на четырех он обороняется

Враг сосредоточился на наступлении по нескольким направлениям, еще на четырех он обороняется

28 ноября, 2022 понедельник
08:19
война с Россией

Войска РФ сосредоточились на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях. А на Купянском, Запорожском, Криворожском и Херсонском – обороняются

Об этом передает Генштаб ВСУ в утреннем своде 28 ноября.

"Противник сосредотачивает усилия на сдерживании действий подразделений Сил обороны Украины. Продолжается перемещение личного состава и военной техники врага для комплектования пострадавших подразделений. Ожидается перебрасывание отдельных подразделений противника с территории Республики Беларусь после обретения ими боевых способностей", - говорится в сообщении.

За минувшие сутки, 27 ноября, подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Яковлевка, Соледар, Бахмут, Андреевка, Новобахмутовка, Опросное, Водяное, Первомайское, Невельское и Новомихайловка Донецкой области.

Враг нанес 4 ракетных удара по гражданским объектам в Разумовке Запорожской области и Мусеевке на Днепропетровщине, совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и мирным населенным пунктам.

Сохраняется угроза ракетных ударов российских оккупантов по объектам критической инфраструктуры по всей территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружена.

Однако подразделения белорусских сил специальных операций, входящих в состав региональной группировки войск так называемого союзного государства Российской Федерации и Республики Беларусь, выполняют задачи по усилению участка государственной границы.

На Северском направлении минометные и артиллерийские обстрелы зафиксированы вблизи населенных пунктов Янжуловка, Николаевка и Галагановка Черниговской области и Свободная Слобода Сумской области.

На Слобожанском направлении поражения из минометов и реактивной артиллерии потерпели районы населенных пунктов Стрелка, Старица, Огирево, Волчанск, Бочково, Бударки, Чугуновка и Амбарное Харьковской области.

На Купянском направлении противник обороняется. Совершил обстрелы из артиллерии разных типов по районам Бологовки, Каменки, Купянска, Куриловки, Табаевки, Крахмального и Берестового Харьковской области.

На лиманском направлении враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий. Совершил обстрелы со всего спектра артиллерии по районам населенных пунктов Макеевка, Невское и Белогоровка Луганской области и Ямполевка и Торское в Донецкой области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий. Огневого поражения из танков и артиллерии потерпели объекты в районах населенных пунктов Серебрянка, Спорное, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Опросное, Клещиевка, Андреевка, Курдюмовка, Веселое, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Новогоровка, Донецкая область.

На Новопавловском направлении враг совершил артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива и Нескучное Донецкой области.

В Запорожском направлении оккупанты ведут оборонительные действия. Фиксируются обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии по позициям Сил обороны и районам населенных пунктов Запорожской области, недалеко от линии столкновения.

На Криворожском и Херсонском направлениях оккупанты в позиционной обороне. Не прекращают артиллерийские обстрелы подразделений наших войск и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр, в частности города Херсон.

  • В течение 27 ноября украинские артиллеристы и ракетные войска поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники России.
  • Также подтверждено, что украинское войско поразило объект захватчиков, уничтожило 6 единиц военной техники и ранило около 110 россиян в Запорожье.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Россия
Белорусь
Киевщина
Сумщина
Херсонщина
Днепропетровщина
Черниговщина
Донетчина
Ровенщина
Авдеевка
Опытное
Запорожская область
Бахмут
Макеевка
новости Волыни
Харковщина
Читайте также:
Автор Антин Борковский
27 ноября, 2022 воскресенье
Если Россия будет продолжать ракетные удары, то в Украине наступит гуманитарный кризис – эксперт Гендельман
27 ноября, 2022 воскресенье
Месси установил безумное достижение на ЧМ по футболу
Ан-124 "Руслан" компании "Волга-Днепр"
27 ноября, 2022 воскресенье
Армия РФ ежедневно вывозит самолетами "военную помощь" из Китая, - СМИ
Киев
0°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.69
    Покупка 39.69
    Продажа 40.43
  • EUR
    Покупка 40.18
    Продажа 41.21
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
28 ноября
09:39
ВСУ за сутки уничтожили 590 оккупантов и 3 танка противника
09:17
Мини-лаборатории украинских школьников отправили в космос кораблем SpaceX Dragon
09:09
Полной эвакуации жителей Киева не будет, - Кличко
08:47
Эксклюзив
"Руки коченеют, а еще нужно стрелять": боец батальона "Свобода" Лысенко о ситуации вокруг Бахмута
08:38
Оккупанты убили 2 гражданских в Донецкой области, еще 4 ранены
08:37
В Киеве и области действуют экстренные отключения электроэнергии
08:19
В Бельгии начались беспорядки из-за проигрыша национальной сборной на чемпионате мира
08:06
OPINION
Вадим Денисенко
Почему россияне устранили главного дипломата Беларуси
07:54
ВСУ
Силы обороны поразили военный объект и 4 района сосредоточения войск РФ за сутки
07:42
Оккупанты выпустили более 30 снарядов по Никопольщине
07:26
ВСУ
ВСУ уничтожили 6 единиц военной техники врага и ранили более сотни оккупантов на Запорожье
06:43
"Будет самоубийством для армии и режима Лукашенко": украинская разведка оценила угрозу наступления из Беларуси
06:08
Русские оккупанты в Крыму
В ISW назвали, каких угроз опасаются оккупанты и где больше всего укрепляются
05:45
Российскими обстрелами в Украине повреждено около 32 тыс. гражданских и 700 инфраструктурных объектов
05:18
Захватчики вывезли из Новой Каховки всех коллаборантов, - Центр сопротивления
01:56
Премьер Британии: страна продолжит увеличение военной помощи для Украины
00:57
Столтенберг: чем больше военной поддержки, тем сильнее будет позиция Украины на переговорах
00:01
Число зарегистрированных беженцев из Украины в Европе достигло около 4,7 млн человек, - ООН
2022, воскресенье
27 ноября
23:22
Эксклюзив
Виталий Портников
"Важно десакрализировать сущность государственности РФ": Портников о признании России спонсоркой терроризма
23:06
Обновлено
ЧМ-2022: результаты всех матчей 27 ноября, турнирные таблицы
23:04
Российские войска готовят новые удары по Украине, - Зеленский
22:59
Аналитика
Сергей Згурец
Наибольшие успехи ВСУ в полномасштабной войне РФ против Украины. Колонка Сергея Згурца
22:53
Испания сыграла вничью с Германией на ЧМ-2022 по футболу
22:12
Кровавый режим, убивающий детей: племянница лидера Ирана призвала разорвать связи с его правительством
22:03
В Латвии попал в ДТП автобус с украинскими военными, - СМИ
21:33
Движение сопротивления в Мариуполе: в городе снова появились буквы "ї"
21:29
В Китае усилились массовые протесты: требуют отставки Си Цзиньпина, - BBC
20:27
Электроэнергетика, банки, индустрия. Российский генерал раскрыл последовательность ударов по Украине
20:04
OPINION
Хотят ли российские "элиты" смерти Путина?
19:58
Хорватия разгромла Канаду на ЧМ-2022
19:30
Нацполиция зафиксировала более 45 тыс. преступлений, совершенных с 24 февраля
19:29
Янушевич рассказал, у скольки херсонцев есть свет
19:03
ВСУ подтвердили поражение вражеского объекта на Луганщине, на котором находились 70 оккупантов
19:00
Больницы Луганщины переполнены ранеными оккупантами, - Генштаб
18:54
Россияне нанесли 4 ракетных удара по гражданским объектам и 10 обстрелов из РСЗО
18:48
Ан-124 "Руслан" компании "Волга-Днепр"
Армия РФ ежедневно вывозит самолетами "военную помощь" из Китая, - СМИ
18:33
Интервью
Если Россия будет продолжать ракетные удары, то в Украине наступит гуманитарный кризис – эксперт Гендельман
18:00
OPINION
Отречение
17:57
Из одесских портов вышли еще 7 судов с зерном для Азии и Европы
17:49
Бельгия даст 150 тыс. евро на поддержку культурного сектора Украины
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV