Об этом передает Генштаб ВСУ в утреннем своде 28 ноября.

"Противник сосредотачивает усилия на сдерживании действий подразделений Сил обороны Украины. Продолжается перемещение личного состава и военной техники врага для комплектования пострадавших подразделений. Ожидается перебрасывание отдельных подразделений противника с территории Республики Беларусь после обретения ими боевых способностей", - говорится в сообщении.

За минувшие сутки, 27 ноября, подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Яковлевка, Соледар, Бахмут, Андреевка, Новобахмутовка, Опросное, Водяное, Первомайское, Невельское и Новомихайловка Донецкой области.

Враг нанес 4 ракетных удара по гражданским объектам в Разумовке Запорожской области и Мусеевке на Днепропетровщине, совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и мирным населенным пунктам.

Сохраняется угроза ракетных ударов российских оккупантов по объектам критической инфраструктуры по всей территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружена.

Однако подразделения белорусских сил специальных операций, входящих в состав региональной группировки войск так называемого союзного государства Российской Федерации и Республики Беларусь, выполняют задачи по усилению участка государственной границы.

На Северском направлении минометные и артиллерийские обстрелы зафиксированы вблизи населенных пунктов Янжуловка, Николаевка и Галагановка Черниговской области и Свободная Слобода Сумской области.

На Слобожанском направлении поражения из минометов и реактивной артиллерии потерпели районы населенных пунктов Стрелка, Старица, Огирево, Волчанск, Бочково, Бударки, Чугуновка и Амбарное Харьковской области.

На Купянском направлении противник обороняется. Совершил обстрелы из артиллерии разных типов по районам Бологовки, Каменки, Купянска, Куриловки, Табаевки, Крахмального и Берестового Харьковской области.

На лиманском направлении враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий. Совершил обстрелы со всего спектра артиллерии по районам населенных пунктов Макеевка, Невское и Белогоровка Луганской области и Ямполевка и Торское в Донецкой области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий. Огневого поражения из танков и артиллерии потерпели объекты в районах населенных пунктов Серебрянка, Спорное, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Опросное, Клещиевка, Андреевка, Курдюмовка, Веселое, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Новогоровка, Донецкая область.

На Новопавловском направлении враг совершил артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива и Нескучное Донецкой области.

В Запорожском направлении оккупанты ведут оборонительные действия. Фиксируются обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии по позициям Сил обороны и районам населенных пунктов Запорожской области, недалеко от линии столкновения.

На Криворожском и Херсонском направлениях оккупанты в позиционной обороне. Не прекращают артиллерийские обстрелы подразделений наших войск и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр, в частности города Херсон.

В течение 27 ноября украинские артиллеристы и ракетные войска поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники России.

Также подтверждено, что украинское войско поразило объект захватчиков, уничтожило 6 единиц военной техники и ранило около 110 россиян в Запорожье.

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