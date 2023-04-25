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Враг сосредоточен на наступлении по Бахмутскому, Авдеевскому и Марьинскому направлениям, на Купянском - укрепляет позиции

25 апреля, 2023 вторник
06:48
Война с Россией

Несмотря на сосредоточенные усилия РФ на введении наступления по Бахмутскому, Авдеевскому и Марьинскому направлениям, ВСУ 24 апреля удалось отразить 43 атаки и поразить: ЗРК, станции РЭБ и места скопления российских войск

Об этом в утренней сводке 25 апреля отчитывается Генштаб ВСУ.

"Основные усилия враг и дальше сосредотачивается на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях", - говорится в сообщении.

Подразделениями сил обороны Украины за прошедшие сутки отбиты 43 атаки противника на указанных участках фронта.

Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

ВСУ сбили 10 дронов, а также поразили 2 станции РЭБ и ЗРК армейцев РФ

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также 3 удара по зенитно-ракетным комплексам.

Кроме того, украинские защитники сбили 10 вражеских БПЛА разных типов.

В то же время подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили зенитно-ракетный комплекс и 2 станции радиоэлектронной борьбы противника.

Россия нанесла 6 ракетных и 62 авиационных ударов по Украине в течение суток

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

24 апреля вражеские войска нанесли 6 ракетных и 62 авиационных ударов, совершили 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Ситуация по направлениям

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях враг сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах Брянской, Курской и Белгородской областей.

За прошедшие сутки произвел обстрелы населенных пунктов Клюсы, Гремяч Черниговской области; Нововасиловка, Кучеровка, Шалыгино, Стукаловка, Искрисковщина, Волфино, Могрица, Поповка Сумской области, а также Окип, Малые Проходы, Стрелечья, Нескучное, Гатище, Бударки и Чугуновка на Харьковщине.

На Купянском направлении противник продолжает меры по фортификационному оборудованию позиций на отдельных участках.

Артиллерийским и минометным обстрелам РФ подверглись населенные пункты Тополи, Каменка, Красное Первое, Фиголовка, Новомлинск, Дворичная, Западное, Кондрашовка, Масютовка, Кисловка Харьковской области и Новоселовское - Луганской.

На Лиманском направлении захватчики наступательных действий не проводили.

Артиллерийские обстрелы получили Макеевка, Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное и Переездное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут.

К тому же за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Новомарково и Хромово.

От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Марково, Григоровка, Хромово, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Северное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении армия РФ вела наступательные действия недалеко от населенных пунктов Новокалиново, Степное, Северное и Первомайское Донецкой области, успеха не имела.

Совершила обстрелы населенных пунктов. Это, в частности, Новокалиново, Авдеевка, Северное, Тоненькое, Ласточкино, Первомайское, Карловка и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении за прошедшие сутки защитники Украины отбили атаки противника в районе населенного пункта Марьинка, а также вблизи Новомихайловки.

Вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Острое, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка и Парасковеевка Донецкой области.

На Шахтерском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил. Обстрелял Угледар, Пречистовку, Большую Новоселку и Комар Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется.

В то же время совершил обстрелы населенных пунктов рядом с линией боевого столкновения. Среди них – Новоселка, Новополье Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Красное, Гуляйпольское, Чаривное, Орехов Запорожской области; Ивановка, Антоновка Херсонской области и Херсон.

В Хрустальном на Луганщине захватчики развернули военный госпиталь на территории городской больницы

Для оказания медицинской помощи своим раненым российские захватчики продолжают активно использовать медицинские учреждения населенных пунктов временно оккупированной Луганской области.

В частности, в городе Хрустальный, оккупанты развернули военный госпиталь на территории городской больницы.

  • Ранее сообщалось, что в Голубовке в Луганской области оккупанты переоборудовали местную школу под медпункт.
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