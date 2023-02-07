Об этом в утренней сводке 7 февраля сообщает Генштаб ВСУ.

Отмечается, что противник продолжает проводить перегруппировку по отдельным направлениям. Основные усилия сосредоточены на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

ВСУ поразили районы скопления россиян и отразили атаки в 10 городах и селах

За минувшие сутки, 6 февраля, подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Кременная и Диброва Луганской области и Верхнекаменное, Веселое, Зализнянское, Красная Гора, Бахмут, Ивановское и Парасковеевка Донецкой области.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и 2 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.

А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 8 районов сосредоточения живой силы противника.

Оккупанты обустроили военный госпиталь в психоневрологическом доме-интернате на Херсонщине

Оккупанты продолжают нести потери. Для реабилитации раненых и прикрываясь гражданскими, противник обустроил очередной военный госпиталь в Херсонской области.

Так, на первом этаже Каирского психоневрологического дома-интерната разместили военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации, а гражданских пациентов – перевели на другие этажи.

Медицинское оборудование оккупанты изъяли и перевезли из районной больницы населенного пункта Большая Лепетиха.

За сутки Россия нанесла 6 ракетных и 24 авиационных удара по Украине

В течение 6 февраля противник нанес 6 ракетных и 24 авиационных удара. Совершил 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданским объектам Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Херсонской областей, есть жертвы среди гражданского населения.

Высока остается угроза дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

Захватчики не оставляют обстрелов украинских населенных пунктов из разного вооружения

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено.

В то же время обстрелам подверглись районы населенных пунктов Поповка и Александровка Сумской области и Стрелка, Глубокое, Красное, Гатище, Волчанск и Двуречная - Харьковской.

На Купянском направлении враг обстрелял из танков, минометов и артиллерии районы населенных пунктов Ивановка, Кучеровка, Кисловка и Котляровка Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении огневого воздействия испытали Терны Донецкой области и Площадка, Краснопоповка, Кременная и Диброва в Луганской области.

На Бахмутском направлении под вражеский огонь попали Спорное, Берестово, Белогоровка, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка и Озаряновка.

На Авдеевском направлении огневого поражения потерпели Авдеевка, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка.

На Новопавловском направлении вражеские обстрелы зафиксированы по Угледару, Пречистовке, Золотой Ниве и Нескучному Донецкой области.

На Запорожском направлении обстреляны районы 23 населенных пунктов, в частности Новополь, Ольговское, Гуляйполе, Волшебное, Малая Токмачка, Степное в Запорожье и Великомихайловка Днепропетровской области.

На Херсонском направлении минометные и артиллерийские обстрелы подверглись районам 19 населенных пунктов. Среди них - Голая Пристань, Золотая Балка, Качкаровка, Милово, Антоновка и Херсон.