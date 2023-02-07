Враг сосредоточен на наступлении по 5 направлениям, на отдельных – перегруппировывается, – Генштаб
Войска РФ продолжают перегруппировываться по отдельным направлениям, еще на пяти - сосредоточены на наступлении. В свою очередь ВСУ уничтожают врага и отразили атаки в районах 10 населенных пунктов
Об этом в утренней сводке 7 февраля сообщает Генштаб ВСУ.
Отмечается, что противник продолжает проводить перегруппировку по отдельным направлениям. Основные усилия сосредоточены на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.
ВСУ поразили районы скопления россиян и отразили атаки в 10 городах и селах
За минувшие сутки, 6 февраля, подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Кременная и Диброва Луганской области и Верхнекаменное, Веселое, Зализнянское, Красная Гора, Бахмут, Ивановское и Парасковеевка Донецкой области.
Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и 2 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.
А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 8 районов сосредоточения живой силы противника.
Оккупанты обустроили военный госпиталь в психоневрологическом доме-интернате на Херсонщине
Оккупанты продолжают нести потери. Для реабилитации раненых и прикрываясь гражданскими, противник обустроил очередной военный госпиталь в Херсонской области.
Так, на первом этаже Каирского психоневрологического дома-интерната разместили военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации, а гражданских пациентов – перевели на другие этажи.
Медицинское оборудование оккупанты изъяли и перевезли из районной больницы населенного пункта Большая Лепетиха.
За сутки Россия нанесла 6 ракетных и 24 авиационных удара по Украине
В течение 6 февраля противник нанес 6 ракетных и 24 авиационных удара. Совершил 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданским объектам Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Херсонской областей, есть жертвы среди гражданского населения.
Высока остается угроза дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.
Захватчики не оставляют обстрелов украинских населенных пунктов из разного вооружения
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено.
В то же время обстрелам подверглись районы населенных пунктов Поповка и Александровка Сумской области и Стрелка, Глубокое, Красное, Гатище, Волчанск и Двуречная - Харьковской.
На Купянском направлении враг обстрелял из танков, минометов и артиллерии районы населенных пунктов Ивановка, Кучеровка, Кисловка и Котляровка Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка Луганской области.
На Лиманском направлении огневого воздействия испытали Терны Донецкой области и Площадка, Краснопоповка, Кременная и Диброва в Луганской области.
На Бахмутском направлении под вражеский огонь попали Спорное, Берестово, Белогоровка, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка и Озаряновка.
На Авдеевском направлении огневого поражения потерпели Авдеевка, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка.
На Новопавловском направлении вражеские обстрелы зафиксированы по Угледару, Пречистовке, Золотой Ниве и Нескучному Донецкой области.
На Запорожском направлении обстреляны районы 23 населенных пунктов, в частности Новополь, Ольговское, Гуляйполе, Волшебное, Малая Токмачка, Степное в Запорожье и Великомихайловка Днепропетровской области.
На Херсонском направлении минометные и артиллерийские обстрелы подверглись районам 19 населенных пунктов. Среди них - Голая Пристань, Золотая Балка, Качкаровка, Милово, Антоновка и Херсон.
- Ранее Генштаб сообщал, что во время боевых действий у Бахмута среди военнослужащих российских оккупационных войск и наемников ЧВК Вагнера наблюдается полное отсутствие координации и взаимодействия.
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