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Враг сосредотачивается на уничтожении аэродромной инфраструктуры, – Генштаб ВСУ

8 мая, 2022 воскресенье
19:17
война с Россией

Россия продолжает наступление на Востоке Украины, сосредотачивает усилия на разрушении аэродромной инфраструктуры Украины

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке со ссылкой на оперативные данные по состоянию на 18:00 8 мая.

"Основные усилия враг сосредоточил на уничтожении аэродромной инфраструктуры с целью предотвращения действий нашей авиации, в том числе БПЛА "Байрактар", поддержки действий подразделений с воздуха в полосе ответственности группировки Объединенных сил и в Черноморской операционной зоне", - говорится в сообщении.

Россия стала более интенсивно применять оперативно-тактическую авиацию над акваторией северо-западной части Черного моря и не прекращает наступательных действий на Востоке.

При этом Генштаб предостерегает: все еще есть вероятность нанесения Россией ракетно-бомбовых ударов по объектам инфраструктуры Украины с территории и воздушного пространства Республики Беларусь.

"В дальнейшем не исключается осуществление огневого поражения подразделений наших войск и объектов инфраструктуры в приграничных районах", – отмечают в ВСУ.

Враг продолжает накапливать резервы на Слобожанском направлении, в частности на территории Белгородской области. Есть подтверждение развертывания там отдельных подразделений из состава 1-й танковой армии Западного военного округа.

"На Харьковском направлении оккупанты активных наступательных действий не проводили. Основные усилия сосредоточили на недопущении продвижения наших войск. Усилили группировку за счет перемещения из района восстановления боеспособности подразделений из состава Западного военного округа. Продолжают производить обстрелы военной и гражданской инфраструктуры", - говорится в сводке.

Захватчик перегруппировался на Изюмском направлении, пополнял запасы, чтобы нарастить возможности для наступления. Провел также воздушную разведку.

На Донецком и Таврическом направлениях противник пытается сковывать подразделения ВСУ.

"В течение последних суток враг активизировал ведение боевых действий. Пытается осуществить выход к административным границам Луганской и Донецкой областей. Проводил перегруппировку, пополнение потерь, наращивал системы противовоздушной обороны и материально-технического обеспечения, вероятно с целью активизации боевых действий в районах населенных пунктов Северодонецк и Лисичанск", – указал Генштаб.

На Новопавловском и Запорожском направлениях враг активизировал воздушную разведку в районах Орехова, Гуляйполя, Камышевахи, Ясной Поляны.

На Южнобужском направлении до 15 батальонных тактических групп врага пытаются удержать занятые позиции, без активных боевых действий.

Генштаб допускает штурмовые действия противника на отдельных направлениях – для улучшения тактического положения, сковывания украинских войск и недопущения переброски резервов. При этом в стане оккупантов низкое морально-психологическое состояние. Захватчики системно употребляют алкоголь и прибегают к дизертирству. Жалуются на неэффективность своих атак на позиции Сил обороны Украины в районе Гуляйполя.

  • Напомним, в Мелитополе с 8 по 10 мая продлится комендантский час: оккупанты планируют расстреливать мирных жителей и обвинить в этом ВСУ.

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Генштаб
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