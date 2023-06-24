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Враг сосредотачивает свои усилия на 3 восточных направлениях, где произошло более 28 боевых столкновений в сутки, - Генштаб

24 июня, 2023 суббота
07:48
Война с Россией

Российские войска продолжают сосредоточивать свои основные усилия на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях, там продолжаются тяжелые бои

Об этом 24 июня сообщает Генеральный штаб ВСУ.

"Противник сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях - в течение суток произошло более 28 боевых столкновений", - говорится в сообщении.

За сутки Россия нанесла по Украине 51 авиаудар и совершила 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

На протяжении суток, в частности ночью, враг в очередной раз нанес по Украине ракетно-авиационный удар. Для этого он применил 14 крылатых ракеты Х-101/Х-555, 3 дрона "Shahed", и 4 зенитные управляемые ракеты с С-300 по Запорожье. Украинские защитники уничтожили 14 ракет и два дрона. Также удалось уничтожить российский ударный вертолет Ка-52 и 7 разведывательных беспилотников.

"Кроме того, враг нанес 51 авиационный удар и совершил 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня. К сожалению, пострадали мирные люди", - говорится в строительстве.

Ситуация по направлениям

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районах Павловки Сумской области и Гатища и Плетеневки Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Карповичи, Карабаны, Михальчина Слобода Черниговской области; Середина-Буда, Шалыгино, Поповка, Атинское, Искрисковщина, Волфино, Павловка, Стукаловка, Обода, Кондратовка Сумской области, а также Гурьев Казачок, Уды, Ветеринарное, Казачья Лопань, Стрелка, Олейниково, Нескучное, Огирев Нестерное, Плетеновка, Бударки, Землянки, Озерное, Ольховатка, Чугуновка, Тополя на Харьковщине.

На Купянском направлении россияне нанесли артиллерийские и минометные удары противника испытали Красное Первое, Фиголовка, Двухлетняя, Западное, Купянск, Масютовка, Кисловка и Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении враг совершил безуспешные наступательные действия в направлениях Веселого и южнее Дибровы. Нанес авиационных ударов в районах Невской Луганской области и Белогоровка и Северского Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись Невскому и Белогоровку Луганской области и Торскому, Серебрянку, Верхнекаменному, Спорному и Раздолевке - Донецкой.

На Бахмутском направлении захватчики нанесли авиационные удары в районах Хромово, Ивановское, Первомайское и Предтечине. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Южное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник производил безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки Донецкой области.

Нанес авиаудары в районах Новокалиново, Очеретино, Невельское, Авдеевка и Северное. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Бердичи, Авдеевка, Тонечко, Карловка и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении враг проводил наступательные действия в районе Марьинки, успеха не имел. В то же время осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Красногоровка, Марьинка и Георгиевка Донецкой области.

На Шахтерском направлении россияне проводили безуспешные наступательные действия по Угледару и Золотой Ниве. Нанесли авиационные удары в районах Золотая Нива, Сторожево, Макаровка и Благодатное Донецкой области. Совершили обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Новомихайловка, Благодатное, Свободное Поле, Зеленое Поле, Новополь, Водяное, Угледар и Сторожево Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия, сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Пытался восстановить утраченное положение в районе Макаровки Донецкой области.

Враг нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Новоданиловка, Орехов, Степногорск Запорожской области и Веселое, Казацкое и Антоновка Херсонской области. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Новодаровка, Темировка, Левадное, Малиновка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Волшебное, Железнодорожное, Белогорье, Новоданиловка, Омельник, Красная Криница, Преображенка, Орехов, Егоровка, Новоандреевка; Приднепровское, Никополь Днепропетровской области; Качкаровка, Республиканец, Казацкое, Дорожное, Бургунка, Золотая Балка, Дудчаны, Ивановка, Молодежное, Белозерка, Ромашково, Антоновка, Зеленовка, Херсон, Зимовник, Днепровское, Янтарное, Берегово, Огромное Херсонской области.

ВСУ за прошедшие сутки поразили 4 района сосредоточения живой силы и военной техники врага, 5 средств ПВО и 2 станции РЭБ

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

Также подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 4 района сосредоточения личного состава и военной техники, 15 артиллерийских подразделений на огневых позициях, 2 средства радиоэлектронной борьбы и 5 средств противовоздушной обороны.

  • В ночь на 24 июня Россия обстреляла Украину ракетами и дронами: попадание в Харькове и Днепре, в Киевской области сбито более 20 ракет, есть погибшие, погибшие, пострадавшие и разрушения.
Украина
Россия
Луганщина
военные силы Украины
Херсонщина
Донетчина
Марьинка
Запорожская область
Бахмут
Харковщина
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