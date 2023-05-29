Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"На Таврическом направлении враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий в районе Марьинки, здесь горячо. Отмечаем ведение противником активной обороны на Новопавловском и Ореховском направлениях. В течение суток враг 15 раз атаковал наши позиции. Получив отпор, отошел. На Марьинском направлении украинские защитники отбили 12 раз вражеские атаки в окрестностях города Марьинка, враг нанес авиаудар вблизи города, одновременно обстреляв и населенный пункт Победа", - проинформировал представитель объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления.

Валерий Шершень добавил, что в Донецкой области противник провел неудачные наступательные операции в окрестностях Великой Новоселки.

"Оккупанты нанесли авиаудар вблизи Угледара, обстреляли населенные пункты Парасковеевка, Новомихайловка, Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Шахтерское. Всего на Таврическом направлении в течение суток зафиксировано 375 обстрелов наших позиций. Противник осуществил восемь из них, три удара дронами-камикадзе. Но на Авдеевском направлении российские войска не проводили никаких наступательных операций. Однако силы оккупантов нанесли авиаудары по окрестностям Авдеевки, бомбили Водяное, Первомайское в Донецкой области. Также враг обстрелял из артиллерии и Авдеевку, и Первомайское, и Карловку", – рассказал спикер.

Капитан сообщил, что на Запорожском направлении противник концентрируется на обороне. Однако обстрелял населенные пункты Запорожской области - Ольговское, Гуляйполе, Малую Токмачку, Новоданиловку, Орехов, Новоандреевку, Малые Щербаки, Степногорск.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления в течение суток нанесли 10 ракетных ударов по районам сосредоточения вражеских ВВТ (вооружение и вражеская техника, – ред.), также было выполнено 788 огневых задач", - подытожил Шершень.