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Враг сосредотачивает основные усилия на проведении наступательных действий в районе Марьинки, - пресс-секретарь объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления

29 мая, 2023 понедельник
11:59
Война с Россией

Валерий Шершень, спикер объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления, капитан, сообщил, что украинские защитники за сутки отбили 12 раз вражеские атаки в окрестностях города Марьинка

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"На Таврическом направлении враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий в районе Марьинки, здесь горячо. Отмечаем ведение противником активной обороны на Новопавловском и Ореховском направлениях. В течение суток враг 15 раз атаковал наши позиции. Получив отпор, отошел. На Марьинском направлении украинские защитники отбили 12 раз вражеские атаки в окрестностях города Марьинка, враг нанес авиаудар вблизи города, одновременно обстреляв и населенный пункт Победа", - проинформировал представитель объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления.

Валерий Шершень добавил, что в Донецкой области противник провел неудачные наступательные операции в окрестностях Великой Новоселки.

"Оккупанты нанесли авиаудар вблизи Угледара, обстреляли населенные пункты Парасковеевка, Новомихайловка, Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Шахтерское. Всего на Таврическом направлении в течение суток зафиксировано 375 обстрелов наших позиций. Противник осуществил восемь из них, три удара дронами-камикадзе. Но на Авдеевском направлении российские войска не проводили никаких наступательных операций. Однако силы оккупантов нанесли авиаудары по окрестностям Авдеевки, бомбили Водяное, Первомайское в Донецкой области. Также враг обстрелял из артиллерии и Авдеевку, и Первомайское, и Карловку", – рассказал спикер.

Капитан сообщил, что на Запорожском направлении противник концентрируется на обороне. Однако обстрелял населенные пункты Запорожской области - Ольговское, Гуляйполе, Малую Токмачку, Новоданиловку, Орехов, Новоандреевку, Малые Щербаки, Степногорск.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления в течение суток нанесли 10 ракетных ударов по районам сосредоточения вражеских ВВТ (вооружение и вражеская техника, – ред.), также было выполнено 788 огневых задач", - подытожил Шершень.

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Донетчина
Марьинка
Авдеевка
Запорожская область
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