Враг сопровождает колонны техники на вертолетах – председатель Сумской ОВА.

О ситуации на Сумщине и перегруппировке врага рассказал Дмитрий Живицкий, глава Сумской ОВА в эфире Эспрессо TV.



Глава Сумской ОВА сообщил: "На Сумщине продолжаются бои; это Тростянецкая громада, Боромлянская, были определенные позиции в районе Конотопа, но там поработали наши военные и в дальнейшем мы наблюдаем перегруппировку российской техники. Продолжается тот террор, который был в населенных пунктах Краснопольской громады, частично Лебединской громады, и идут обстрелы пригородов города Сумы".



Дмитрий Живицкий поделился наблюдениями: "Больше происходит процесс входа групп обеспечения оккупантов, привозят топливо, питание. Мы так понимаем, через территорию России осуществляют перемещение в другие регионы Украины. Какие-то подразделения выходят, какие-то заходят. Идет постоянная перегруппировка. Технику свою они ведут в сопровождении вертолетов. Они боятся атак терробороны, атак местных жителей, поэтому свои колонны ведут в сопровождении авиации".

Напомним, 18 марта Дмитрий Живицкий сообщил, что в Сумской области российские военные начали ходить по дворам и забирать у людей телефоны и оружие. Убили двух гражданских.

Глава ОВА Живицкий сообщил маршруты и места сборов Гуманитарные коридоры для Сумщины на 18 марта.