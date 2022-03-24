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Враг сопровождает колонны техники на вертолетах – председатель Сумской ОВА.

24 мартa, 2022 четверг
18:16
война с Россией

На Сумщине идут бои, враг перегруппировывается, колонны техники оккупантов сопровождают вертолеты

О ситуации на Сумщине и перегруппировке врага рассказал Дмитрий Живицкий, глава Сумской ОВА в эфире Эспрессо TV.

Глава Сумской ОВА сообщил: "На Сумщине продолжаются бои; это Тростянецкая громада, Боромлянская, были определенные позиции в районе Конотопа, но там поработали наши военные и в дальнейшем мы наблюдаем перегруппировку российской техники. Продолжается тот террор, который был в населенных пунктах Краснопольской громады, частично Лебединской громады, и идут обстрелы пригородов города Сумы".

Дмитрий Живицкий поделился наблюдениями: "Больше происходит процесс входа групп обеспечения оккупантов, привозят топливо, питание. Мы так понимаем, через территорию России осуществляют перемещение в другие регионы Украины. Какие-то подразделения выходят, какие-то заходят. Идет постоянная перегруппировка. Технику свою они ведут в сопровождении вертолетов. Они боятся атак терробороны, атак местных жителей, поэтому свои колонны ведут в сопровождении авиации".

  • Напомним, 18 марта Дмитрий Живицкий сообщил, что в Сумской области российские военные начали ходить по дворам и забирать у людей телефоны и оружие. Убили двух гражданских.
  • Глава ОВА Живицкий сообщил маршруты и места сборов Гуманитарные коридоры для Сумщины на 18 марта.
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Сумы
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