Об этом информирует в фейсбуке заместитель министра обороны Украины Анна Маляр .

"Сегодня Украина снова была атакована иранскими дронами-камикадзе. Впоследствии некоторые пользователи соцсетей выложили фото обломков сбитых "Шахедов". Вроде, ничего страшного нет – мы гордимся работой нашей ПВО. Но. Мы должны понемногу учиться мыслить по-военному. И думать ", – подчеркнула Маляр.

Замминистра пояснила, что публикация фотографий сбитых дронов может навредить украинцам. В частности, на фотографии виден бортовой номер российского БПЛА – враг узнает, выполнил ли беспилотник цель, а росСМИ могут использовать это в своей пропаганде.

Фото или видео ни в коем случае не должно показывать местность.

"Поэтому - избегаем бессознательного распространения разведывательной информации. Конечно, фейсбук-страница или телеграмм-канал известного блоггера может стать еще и плохим примером для других рядовых корреспондентов. Поэтому будем бдительны и не давай врагу то, на что он активно охотится", - отметила Моляр.

Также Маляр добавила, что некоторые пользователи уже зарисовали номера на фото с остатками сбитых дронов.

Напомним, в ночь на 17 октября украинские Воздушные Силы сбили 26 дронов на Юге.

17 октября Россия запустила 28 дронов-камикадзе в сторону Киева. В небе центральных регионов страны ВСУ сбили 11 беспилотников. Некоторые из иранских "шахидов" попали в объекты энергетической инфраструктуры, а также в жилой дом в одном из районов столицы - погибли 4 человека , в том числе беременная женщина.

В Минреинтеграции рассказали , как украинцам уберечься от боевых беспилотников.

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