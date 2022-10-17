Враг собирает данные: Минобороны призывает не распространять фото сбитых дронов оккупанта
Минобороны просит украинцев не распространять видео и фото сбитых беспилотных летательных аппаратов армии России, ведь враг следит за соцсетями
Об этом информирует в фейсбуке заместитель министра обороны Украины Анна Маляр .
"Сегодня Украина снова была атакована иранскими дронами-камикадзе. Впоследствии некоторые пользователи соцсетей выложили фото обломков сбитых "Шахедов". Вроде, ничего страшного нет – мы гордимся работой нашей ПВО. Но. Мы должны понемногу учиться мыслить по-военному. И думать ", – подчеркнула Маляр.
Замминистра пояснила, что публикация фотографий сбитых дронов может навредить украинцам. В частности, на фотографии виден бортовой номер российского БПЛА – враг узнает, выполнил ли беспилотник цель, а росСМИ могут использовать это в своей пропаганде.
Фото или видео ни в коем случае не должно показывать местность.
"Поэтому - избегаем бессознательного распространения разведывательной информации. Конечно, фейсбук-страница или телеграмм-канал известного блоггера может стать еще и плохим примером для других рядовых корреспондентов. Поэтому будем бдительны и не давай врагу то, на что он активно охотится", - отметила Моляр.
Также Маляр добавила, что некоторые пользователи уже зарисовали номера на фото с остатками сбитых дронов.
- Напомним, в ночь на 17 октября украинские Воздушные Силы сбили 26 дронов на Юге.
- 17 октября Россия запустила 28 дронов-камикадзе в сторону Киева. В небе центральных регионов страны ВСУ сбили 11 беспилотников. Некоторые из иранских "шахидов" попали в объекты энергетической инфраструктуры, а также в жилой дом в одном из районов столицы - погибли 4 человека , в том числе беременная женщина.
- В Минреинтеграции рассказали , как украинцам уберечься от боевых беспилотников.
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