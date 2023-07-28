Об этом пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко рассказал в эфире телемарафона.

"Вчера также наши Силы обороны отразили очередную попытку мероприятия ДРГ по Сумщине. По таким группам наши украинские защитники… сразу открывают огонь, как только их обнаруживают. И дальше они ни с чем отходят за пределы границы", - сказал Демченко.

Основная задача диверсионно-разведывательных групп РФ состоит в выявлении расположения Сил обороны Украины и минировании местности, пояснил пограничник.

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По данным Государственной пограничной службы, враг продолжает использовать ДРГ также частично в Харьковском направлении.

В то же время, на Черниговщине, Сумщине и Харьковщине Россия не прекращает варить по мирным населенным пунктам: "Количество обстрелов за последнее время не уменьшается и это достаточно большое количество ежедневно".