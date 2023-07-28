Враг снова пытался зайти на Сумщину: пограничники отбили атаку ДРГ
В четверг, 27 июля, Силы обороны Украины отразили очередную попытку мероприятия вражеской диверсионно-разведывательной группы в Сумской области
Об этом пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко рассказал в эфире телемарафона.
"Вчера также наши Силы обороны отразили очередную попытку мероприятия ДРГ по Сумщине. По таким группам наши украинские защитники… сразу открывают огонь, как только их обнаруживают. И дальше они ни с чем отходят за пределы границы", - сказал Демченко.
Основная задача диверсионно-разведывательных групп РФ состоит в выявлении расположения Сил обороны Украины и минировании местности, пояснил пограничник.
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По данным Государственной пограничной службы, враг продолжает использовать ДРГ также частично в Харьковском направлении.
В то же время, на Черниговщине, Сумщине и Харьковщине Россия не прекращает варить по мирным населенным пунктам: "Количество обстрелов за последнее время не уменьшается и это достаточно большое количество ежедневно".
- Представитель военной разведки Андрей Юсов в эксклюзивном интервью Еспресо оценил возможную угрозу использования ядерного оружия Беларусью. Он заявил, что Владимир Путин стандартно увеличивает ставки и использует шантаж. Так что здесь для нас ничего не изменилось. А говоря о возможности создания в Украине аналога израильского "Моссада", чтобы ликвидировать врагов, Юсова сказал : "Многие причастные к военным преступлениям в Украине россияне уже не смогут предстать перед судом и оказаться на скамье подсудимых, потому что их нет в живых"
- 14 июля представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал , что в Беларуси прошла очередная ротация войск РФ. По данным ГНСУ, Россия вывела практически всех своих находившихся на территории этой страны военных.
- Между тем в минобороны Беларуси 20 июля сообщили о совместных учениях вагнеровцев и белорусских военных. Наемники из российского ПВК Вагнера передислоцируются в Беларусь после мятежа их предводителя Евгения Пригожина в конце июня. 20 июля в Беларусь прибыла уже девятая колонна с бойцами ПИК. В Госпогранслужбе отметили , что их количество не представляет сейчас угрозы Украине.
- 21 июля стало известно о проникновении российских ВРГ на границы Черниговщины и Сумщины.
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