Об этом сообщает заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в телеграм.

Враг нанес удары по частным домам и линиям электропередачи. Есть сообщения об одном травмированном человеке.

Дмитрий Живицкий, глава Сумской ОВА, пишет о 7 обстрелах 5 пограничных громад области.

Сообщается об атаках на Миропольскую, Эсманскую, Зноб-Новгородскую, Шалыгинскую громады.

"К счастью, во всех случаях без жертв и разрушений. Спасибо нашим защитникам и защитницам!" – утверждает Дмитрий Живицкий.

По состоянию на утро 2 ноября Силы обороны сбили 12 из 13 вражеских БПЛА

Ночью 2 ноября произошла самая большая атака дронами-камикадзе на Днепропетровщину, тогда же Никополь обстреливали из РСЗО

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