Враг снова обстрелял Сумщину, зафиксировано почти 100 "прилетов"
За минувшие сутки зафиксировано более 100 обстрелов из РСЗО, артиллерии и минометов
Об этом сообщает заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в телеграм.
Враг нанес удары по частным домам и линиям электропередачи. Есть сообщения об одном травмированном человеке.
Дмитрий Живицкий, глава Сумской ОВА, пишет о 7 обстрелах 5 пограничных громад области.
Сообщается об атаках на Миропольскую, Эсманскую, Зноб-Новгородскую, Шалыгинскую громады.
"К счастью, во всех случаях без жертв и разрушений. Спасибо нашим защитникам и защитницам!" – утверждает Дмитрий Живицкий.
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