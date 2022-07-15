Об этом сообщает руководитель Славянской городской военной администрации Вадим Лях.

Город обстреливали из РСЗО, количество и состояние раненых уточняется.

"Пожалуйста, оставайтесь в укрытии! Не выходите на улицу без особой необходимости", - отмечает Вадим Лях.

Россияне обстреляли центр Бахмута в Донецкой области: есть травмированные.

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