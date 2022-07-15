Враг снова обстрелял Славянск, есть погибшие и раненые
В пятницу, 15 июля, оккупанты снова обстреляли Славянск кассетными снарядами, один человек погиб
Об этом сообщает руководитель Славянской городской военной администрации Вадим Лях.
Город обстреливали из РСЗО, количество и состояние раненых уточняется.
"Пожалуйста, оставайтесь в укрытии! Не выходите на улицу без особой необходимости", - отмечает Вадим Лях.
- Россияне обстреляли центр Бахмута в Донецкой области: есть травмированные.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36
Покупка 36Продажа 36.82
-
EUR
Покупка 35.8Продажа 36.83
- Актуальное
- Важное