Враг снова обстреливает Николаевщину

Об этом сообщил глава ОВА Виталий Ким.

"Воздушная тревога!!! Вся область", - написал глава Николаевской ОВА.

О взрывах в Николаеве также сообщает "Суспільне":

"В Николаеве раздаются взрывы. В городе и области объявлена воздушная тревога".

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