Враг снова обстреливает Николаевщину
Воздушная тревога объявлена по всей области сразу после полуночи – в Николаеве раздаются взрывы
Об этом сообщил глава ОВА Виталий Ким.
"Воздушная тревога!!! Вся область", - написал глава Николаевской ОВА.
О взрывах в Николаеве также сообщает "Суспільне":
"В Николаеве раздаются взрывы. В городе и области объявлена воздушная тревога".
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