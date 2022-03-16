Враг снова обстреливает Киев: горят частные дома в Подольском районе, - Кличко

Об этом сообщил на своем Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко.



По предварительной информации, вечером российские оккупанты устроили авианалет на Киев. Вражеские снаряды попали в несколько частных домов в Подольском районе.

На месте уже работают спасатели и медики.

По словам Кличко, возгорание локализовано, но работы по ликвидации последствий пожара продолжаются. В настоящее время пострадавших не обнаружили.

Кроме того, во время вражеских обстрелов был поврежден газопровод низкого давления. Аварию ликвидируют специалисты газовой службы.

В результате вражеских обстрелов в Киеве произошел обвал в жилом доме.

В Харькове захватчики обстреляли жилой массив прямо во время эвакуации.



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