Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич в своем ТГ-канале.

В ночь с субботы на воскресенье в 3:43 в Николаеве была объявлена ​​воздушная тревога. Около 4 утра в городе раздалось более 5 мощных взрывов.

Мэр призвал жителей не покидать укрытий и не публиковать фото и видео в соцсетях. В 4:29 в Николаеве объявили отбой тревоги. Информации о последствиях ударов пока нет.

Добавим, в субботу, 23 июля, оккупанты ударили по Николаеву шестью ракетами C-300.