Враг снова нанес удары по Николаеву
В воскресенье, 24 июля, в городе раздалось по меньшей мере 5 взрывов
Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич в своем ТГ-канале.
В ночь с субботы на воскресенье в 3:43 в Николаеве была объявлена воздушная тревога. Около 4 утра в городе раздалось более 5 мощных взрывов.
Мэр призвал жителей не покидать укрытий и не публиковать фото и видео в соцсетях. В 4:29 в Николаеве объявили отбой тревоги. Информации о последствиях ударов пока нет.
Добавим, в субботу, 23 июля, оккупанты ударили по Николаеву шестью ракетами C-300.
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