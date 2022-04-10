Враг снова атаковал аэропорт в Днепре, от него не осталось живого места, - глава ОВА
Россия повторно атаковала аэропорт в Днепре и уничтожила его полностью, а также всю инфраструктуру вокруг
Об этом написал глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграм.
"...Повторная атака на аэропорт в Днепре. От него уже не осталось живого места. Разрушен и сам аэропорт, и инфраструктура рядом. А ракеты летят и летят", - написал он.
Резниченко отметил, что "орки зачастили сегодня со своими атаками".
Так, в селе Звонецком попали в инфраструктурный объект. Там сейчас работают спасатели. Данные о разрушениях и количестве жертв уточняются.
"Количество пострадавших выясняем. Как только будет информация - сообщу", – указал Резниченко.
- Напомним, ночью 10 апреля в небе над Днепропетровской областью украинские военные уничтожили российские беспилотники.
- 9 апреля украинская ПВО уничтожила 3 самолета, 1 вертолет, 5 БПЛА и 4 крылатых ракеты оккупантов.
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