Враг снизил активность на Горловском направлении, - боец ВСУ

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Недавно вражеские СМИ писали, что вроде бы ВСУ собираются делать наступление на Горловском направлении. И уже где-то неделю немного снизилась активация противника на этом направлении. Если раньше, когда мы отрабатывали минометами и дронами FPV, то за 15-20 минут был ответ российских военных. А сейчас такого нет, возможно, у них что-то с боеприпасами произошло или качество личного состава немного упало. Мы видим разведывательными говорящими, что противник сидит на позициях, таскает боекомплекты и запасается", - сказал боец ВСУ.

Евгений Иевлев предположил, что, возможно, захватчики готовятся к тому, что им придется отбивать атаки ВСУ.

Что известно об украинском контрнаступлении

4 июня на южном фронте Украины началось контрнаступление ВСУ, продолжившее серию наступательных акций под Бахмутом и на Белгородщине.

24 июня Силы обороны Украины официально подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой в Донецкой области, которые находились под контролем оккупантов с 2014 года.

Утром 3 июля Анна Маляр сообщила , что за прошедшую неделю украинские военные освободили около 38 кв. км территорий.

4 июля писалось, что украинские военные продвигаются на южном фланге вокруг Бахмута Донецкой области и на юге.

В течение 6 июля ВСУ продвигались и закреплялись на позициях по трем направлениям - Бахмутскому, Мелитопольскому и Бердянскому, а на Купянском продолжили держать оборону.

7 июля заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что Силы обороны продвигаются на флангах Бахмута и перемалывают врага на юге – соотношение потерь в армии РФ больше в пять раз. В тот же день украинские военные добились тактически значительных успехов в районе Бахмута. В то же время продолжили контрнаступление по меньшей мере на трех других направлениях фронта.

Впоследствии глава Чечни Рамзан Кадыров отметил , что чеченское спецподразделение "Ахмат" перебросили на Бахмутское направление: кадыровцы якобы находились в Клищиевке.

10 июля командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский подчеркнул, что Бахмут находится под огневым контролем украинских Сил обороны. А Генштаб ВСУ отмечал : с начала контрнаступления ВСУ освободили 169 км² украинской земли на Мелитопольском и Бердянском направлениях - площадь соразмерна размерам Одессы. На Бахмутском направлении Силы обороны вернули 24 км украинских территорий.

На вечер 11 июля на Бахмутском направлении продолжались тяжелые бои, однако под плотным огнем авиации и артиллерии противника украинские защитники успешно отбили атаки врага в районе населенного пункта Григоровка и восточнее Орехово-Василовки. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Богдановка, Хромово, Часов Яр и Ивановское Донецкой области.

13 июля Генеральный штаб ВСУ информировал, что украинские силы продвигаются на Бахмутском и Запорожском направлениях, РФ применяет резервы и перемещает войска