Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбук.

Славянское направление

Противник обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Новониколаевка, Дибровное, Константиновка, Богородичное, Мазановка, Курулько, Чеполь, Вернополье, Новая Дмитровка и другие. Нанес авиаудару неподалеку от Богородичного.

Донецкое направление

Подразделения противника произвели обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Донецкое, Северское, Верхнекаменное, Григоровка, Ивано-Дарьевка, Спорное и других. Враг пытается вести штурмовые действия недалеко от Григоровки, бои продолжаются. Штурмовые действия в районах населенных пунктов Верхнекаменное, Спорное и Серебрянка украинские защитники успешно отбили.

Бахмутское направление

Обстрелы зафиксированы вблизи Берестового, Курдюмовки, Веселой Долины, Соледара, Бахмута, Вершины, Травневого и территории Углегорской ТЭС. Враг вел штурмовые действия в районах Новолуганского, Семигорья и Углегорской ТЭС, успеха не имел, отошел. Нанес ракетно-авиационные удары неподалеку от Берестового.

Авдеевское, Кураховское, Новопавловское и Запорожское направление

Оккупанты обстреливали позиции наших войск из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в частности в районах населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Красногоровка, Новомихайловка, Каменское, Малые Щербаки, Пречистовка. Нанесли авиаудары неподалеку от Новоданиловки и Новоандреевки. Все попытки вражеских штурмов в районах населенных пунктов Каменка, Новомихайловка и Угледар украинские воины свели на нет. Захватчики с потерями отошли.

Также противник задействовал средства радиоэлектронной борьбы по подавлению каналов спутниковой связи.

Южнобужское направление

Продолжаются обоюдные обстрелы с применением ствольной и реактивной артиллерии по линии столкновения. Враг нанес авиаудару у Потемкиного. Для выявления изменений в положении наших войск и коррекции огня вел воздушную разведку беспилотником.

Харьковское направление

Враг пытается не допустить продвижения войск Украины в сторону государственной границы. Совершал обстрелы в районах города Харькова и населенных пунктов Дергачи, Печенеги, Прудянка, Русские Тишки, Питомник, Коробочкино. Нанес авиационные удары возле Верхнего Салтова и Рубежного.

Северское направление

Враг периодически производит воздушную разведку и артиллерийские обстрелы позиций наших войск в приграничных районах Черниговской и Сумской областей.

На Волынском и Полесском направлениях без изменений.

Как отмечает Генштаб ВСУ, корабельная группировка противника продолжает блокировать гражданское судоходство в северо-западной части Черного моря.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb