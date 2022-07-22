Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбуке .

На Славянском направлении оккупанты совершили артиллерийские обстрелы неподалеку от Дибровного, Чепеля, Адамовки, Карнауховки, Никольского, Курульки, Крестища и Мазановки.

На Донецком направлении основные усилия противник сосредотачивает на Краматорском и Бахмутском направлениях. Осуществляет систематические обстрелы позиций украинских войск вдоль линии столкновения для предотвращения перебрасывания резервов на другие направления. Пытается пополнить запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

На Краматорском направлении противник оказывал огневое воздействие из танков, ствольной и реактивной артиллерии вблизи населенных пунктов: Донецкого, Серебрянки, Верхнекаменского, Спорного и Ивано-Дарьевки. Возле последнего нанес авиационный удар. Ведет штурмовые действия на направлении Верхнекаменка – Верхнекаменское, боевые действия продолжаются.

На Бахмутском направлении враг производил обстрелы наших войск из имеющихся огневых средств в районах населенных пунктов Берестово, Бахмут, Константиновка, Белогоровка, Покровское, Кодема, Веселая Долина, Нью-Йорк, Яковлевка, Васюковка, Клещиевка и территории Углегорской ТЭС. Нанес авиаудар неподалеку от Стряповки.

Потерями для врага завершились штурмовые действия на направлениях Доломитное – Новолуганское и Стряповка – Соледар. Дезорганизованные подразделения оккупантов наши воины отогнали назад. Противник продолжает попытки штурма в направлении Углегорской ТЭС и вблизи Покровского, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Пески, Авдеевка, Новомихайловка, Пречистовка, Железнодорожное, Павловка, Времевка, Новоандреевка, Шевченко, Терноватое, Владимировка, Новояковлевка, Малые Щербаки, Каменское и Полтавка. Авиаудар зафиксирован возле Пречистовки.

На Южнобужском направлении противник ведет оборону занятых ранее позиций, сосредотачивает усилия на недопущении наступления сил обороны, ввел резервные подразделения.

Отмечены артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Ивановка, Токарево, Трудолюбовка, Партизанское, Кобзарцы, Посад-Покровское, Андреевка, Степная Долина, Таврическое, Оленевка, Шевченково, Прибужское, Лиманы, Киселевка, Новониколаевка, Великое Артаково, Николаев и Татьяновка.

Все попытки вражеских штурмовых действий в направлениях Малая Семейдинуха – Андреевка и Давыдов Брод – Белогорка украинские воины сразу подавили. Оккупанты отошли.

Вне пунктов базирования находятся три носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

На Харьковском направлении враг обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Мосьпаново, Русские Тишки, Дементиевка, Золочев, Старая Гнилица, Родное, Ртищевка, Пушкарное, Великая Бабка, Петровка, Слатино и Лебяжье.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела. Сроки проверки боевой готовности вооруженных сил республики Беларусь продлены до 31 июля текущего года.

На Северском направлении с целью демонстрации присутствия враг обстреливает позиции наших подразделений и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Каменская Слобода и Николаевка Черниговской области и Волфино и Павловка Сумской области. Проводил воздушную разведку беспилотниками тактического уровня.

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