Враг штурмует Харьковское, Лисичанское и Славянское направления, - Генштаб ВСУ

Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбук.

Славянское направление

Враг ведет штурмовые действия в направлении Довгенькое – Долина и создает условия для наступления на Славянск. Основные усилия сосредотачивается на продолжении наступления в направлении Изюм – Славянск.

Осуществил обстрелы позиций украинских войск из артиллерии и реактивных систем залпового огня. Провел воздушную разведку беспилотником в районе населённого пункта Грушуваха. Попытку вражеского наступления в направлении Довгенькое – Долина защитники Украины остановили и отбросили врага назад.

Краматорское направление

Активных действий враг не вел. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Маяки и Татьяновка из ствольной артиллерии.

Лисичанское направление

С целью нанести потерь, оккупанты, кроме применения минометов и ствольной артиллерии, нанесли авиационных ударов в районах населенных пунктов Николаевка и Яковловка.

Враг ведет штурмовые действия в направлении Волчояровка – южная окраина Лисичанского НПЗ, боевые действия продолжаются.

Противник не оставляет надежды взять под контроль автодорогу Бахмут – Лисичанск. С целью разоблачения огневых позиций украинских подразделений провел разведку боем в направлении Николаевка - Спорное, в дальнейшем - вел наступление в указанном направлении. Украинские воины успешно подавили все попытки и заставили врага отойти.

Бахмутское направление

Оккупанты обстреливают из артиллерии районы Константиновки, Белогоровки, Выемки, Покровского, Бахмута и Соледара. Также враг проводит штурмовые действия по направлению Мироновка – Углегорская ТЭС, боевые действия продолжаются.

Авдеевское, Кураховское, Новопавловское и Запорожское направления

Активных действий противник не вел, совершает обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии районов населенных пунктов Водяное, Авдеевка, Екатериновка, Комар, Щербаки, Зеленая Роща и Новоданиловка. Нанес авиаудары вблизи Каменки, Авдеевки и Шевченко.

Украинские воины отразили штурм в направлении Егоровка - Павловка. Враг с потерями отошел.

Южнобужское направление

Противник основные усилия сосредотачивается на содержании ранее занятых рубежей, недопущении проведения нашими войсками контрнаступательных действий в Херсонской и Николаевской областях. С целью недопущения перегруппировки подразделений Сил обороны производил огненное поражение подразделений украинских войск с применением ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Потемкино.

Харьковское направление

Группировка войск противника основные усилия сосредотачивается на недопущении продвижения войск Украины к государственной границе Украины, продолжает ведение штурмовых действий с целью улучшения тактического положения и сковывания действий подразделений Сил обороны.

Враг нанес авиаудару в районе населенного пункта Явирское и обстрелял из артиллерии элементы инфраструктуры в районах населенных пунктов Харьков, Русская Лозовая, Старый Салтов, Победа, Чеполь и Милова.

Украинские воины успешно отразили штурмовые действия противника в направлении Довгаловка - Залиман. Оккупанты отошли.

Северское направление

Агрессор нанес огненное поражение из ствольной и реактивной артиллерии в районах Покровка, Старикове, Порозок и Верхняя Пожня Сумской области. Провел воздушную разведку позиций украинских войск беспилотником типа "Орлан-10" в приграничных районах Черниговской области.

Волынское и Полесское направления



В вооруженных силах Республики Беларусь отмечается проведение плановой тренировки по связи с привлечением узлов связи пунктов управления.

Черное море

В северо-западной части Черного моря корабельная группировка черноморского флота продолжает выполнять задачи по блокированию морских коммуникаций и ведению разведки. В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

"Ударная авиация Воздушных Сил нанесла мощных авиаударов по позициям оккупантов. Фактически на всех направлениях ведения боевых действий украинские штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м совершили до двадцати групповых боевых вылетов. ", – говорится в сообщении Генштаба.

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