English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Враг штурмует Харьковское, Лисичанское и Славянское направления, - Генштаб ВСУ

Враг штурмует Харьковское, Лисичанское и Славянское направления, - Генштаб ВСУ

28 июня, 2022 вторник
07:37
война с Россией

Войска РФ ведут штурмовые действия по направлениям Волчеяровка – Лисичанский НПЗ, Довгенькое – Долина, а также штурмуют Харьковское направление. В акватории Черного моря находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр"

Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбук.

Славянское направление

Враг ведет штурмовые действия в направлении Довгенькое – Долина и создает условия для наступления на Славянск. Основные усилия сосредотачивается на продолжении наступления в направлении Изюм – Славянск.

Осуществил обстрелы позиций украинских войск из артиллерии и реактивных систем залпового огня. Провел воздушную разведку беспилотником в районе населённого пункта Грушуваха. Попытку вражеского наступления в направлении Довгенькое – Долина защитники Украины остановили и отбросили врага назад.

Краматорское направление

Активных действий враг не вел. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Маяки и Татьяновка из ствольной артиллерии.

Лисичанское направление

С целью нанести потерь, оккупанты, кроме применения минометов и ствольной артиллерии, нанесли авиационных ударов в районах населенных пунктов Николаевка и Яковловка.

Враг ведет штурмовые действия в направлении Волчояровка – южная окраина Лисичанского НПЗ, боевые действия продолжаются.

Противник не оставляет надежды взять под контроль автодорогу Бахмут – Лисичанск. С целью разоблачения огневых позиций украинских подразделений провел разведку боем в направлении Николаевка - Спорное, в дальнейшем - вел наступление в указанном направлении. Украинские воины успешно подавили все попытки и заставили врага отойти.

Бахмутское направление

Оккупанты обстреливают из артиллерии районы Константиновки, Белогоровки, Выемки, Покровского, Бахмута и Соледара. Также враг проводит штурмовые действия по направлению Мироновка – Углегорская ТЭС, боевые действия продолжаются.

Авдеевское, Кураховское, Новопавловское и Запорожское направления

Активных действий противник не вел, совершает обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии районов населенных пунктов Водяное, Авдеевка, Екатериновка, Комар, Щербаки, Зеленая Роща и Новоданиловка. Нанес авиаудары вблизи Каменки, Авдеевки и Шевченко.

Украинские воины отразили штурм в направлении Егоровка - Павловка. Враг с потерями отошел.

Южнобужское направление

Противник основные усилия сосредотачивается на содержании ранее занятых рубежей, недопущении проведения нашими войсками контрнаступательных действий в Херсонской и Николаевской областях. С целью недопущения перегруппировки подразделений Сил обороны производил огненное поражение подразделений украинских войск с применением ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Потемкино.

Харьковское направление

Группировка войск противника основные усилия сосредотачивается на недопущении продвижения войск Украины к государственной границе Украины, продолжает ведение штурмовых действий с целью улучшения тактического положения и сковывания действий подразделений Сил обороны.

Враг нанес авиаудару в районе населенного пункта Явирское и обстрелял из артиллерии элементы инфраструктуры в районах населенных пунктов Харьков, Русская Лозовая, Старый Салтов, Победа, Чеполь и Милова.

Украинские воины успешно отразили штурмовые действия противника в направлении Довгаловка - Залиман. Оккупанты отошли.

Северское направление

Агрессор нанес огненное поражение из ствольной и реактивной артиллерии в районах Покровка, Старикове, Порозок и Верхняя Пожня Сумской области. Провел воздушную разведку позиций украинских войск беспилотником типа "Орлан-10" в приграничных районах Черниговской области.

Волынское и Полесское направления


В вооруженных силах Республики Беларусь отмечается проведение плановой тренировки по связи с привлечением узлов связи пунктов управления.

Черное море

В северо-западной части Черного моря корабельная группировка черноморского флота продолжает выполнять задачи по блокированию морских коммуникаций и ведению разведки. В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

"Ударная авиация Воздушных Сил нанесла мощных авиаударов по позициям оккупантов. Фактически на всех направлениях ведения боевых действий украинские штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м совершили до двадцати групповых боевых вылетов. ", – говорится в сообщении Генштаба.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Украина
Одесса
Николаев
Запорожье
Харькв
Луцк
Сумы
Чернигов
Херсон
военные силы Украины
Авдеевка
Новости Славянска
Читайте также:
26 июня, 2022 воскресенье
Сурков обманул Путина, Козак не выполнил задание, а Кириенко готов быть альтер-эго Путина, - общественный деятель Невзлин
27 июня, 2022 понедельник
Россияне планируют возобновить наступление на Запорожье, - волонтер "Легиона Свободы" Денисов
Литва прапор
26 июня, 2022 воскресенье
Литва планирует наложить вето на решение Еврокомиссии разрешить неограниченный транзит товаров РФ через ЕС, – СМИ
Киев
+32°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 34.23
    Покупка 34.23
    Продажа 35.15
  • EUR
    Покупка 35.96
    Продажа 37.1
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
28 июня
14:10
Обновлено
Украина вернула 46 тел погибших военных, в том числе защитников Мариуполя
14:07
Эксклюзив
США признают Россию страной-террористом, – политик Рыбачук
14:01
Мощности завода-производителя "байракторов" сосредоточатся на обеспечении потребностей ВСУ, - Резников
14:00
обмен пленными
РФ и Украина провели обмен пленными: вернули 17 человек
13:57
Если РФ сейчас признает, что не смогла победить Украину, это будет крушение ее государственности, – глава ГУР Буданов
13:54
"Возвращение временно оккупированного Крыма состоится без попыток, сразу": Данилов ответил Медведеву
13:32
жара
Синоптик Наталья Диденко рассказала, когда в Украине спадет жара
13:20
Франция поставит Украине БТРы "в значительных количествах", - министр вооруженных сил Лекорню
13:17
За четыре дня россияне выпустили по Украине около 130 крылатых ракет, - Залужный
13:08
Руководителя благотворительного фонда в Житомирской области разоблачили на продаже завезенных для ВСУ квадрокоптеров и турникетов
13:06
Обновлено
Обстрел Россией ТЦ в Кременчуге: количество погибших возросло до 20
13:03
Американский писатель Стивен Кинг осудил ракетный удар РФ по кременчугскому торговому центру
13:00
В Луганской области горит база войск России во временно оккупированном Перевальске
12:44
Силы ПВО уничтожили российскую крылатую ракету "Оникс" над Одесщиной
12:27
Дмитрий Песков
В Кремле заявили, что не будут передавать Лукашенко ядерное оружие
12:17
Оправдывал действия оккупантов: сообщено о подозрении работнику оборонного предприятия
12:15
Зеленский перед саммитом НАТО провел разговор со Столтенбергом и попросил мощную систему ПРО
12:11
В Киевской области за сутки обезвредили 290 взрывоопасных предметов
12:08
Эксклюзив
В Херсонской области оккупанты переоборудовают украинский банк под свой и ищут людей для выдачи "помощи" в 10 тыс. рублей, - заместитель председателя райсовета
12:04
Российские военные забрали мэра Херсона Колихаева, - советница
11:48
Обстрел ТЦ в Кременчуге: погибли 18 человек, установлен полк, нанесший ракетный удар, - Монастриский
11:48
На фото глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
Россия на Луганщине разрушила 22 крупных спорткомплекса, некоторые не подлежат реконструкции
11:47
вакцина
Стало известно, сколько украинцев не получило вторую дозу вакцины от COVID-19.
11:40
Путин лично приказал военным обстреливать гражданские объекты в Украине, - Монастырский
11:38
"Заря" нашла неожиданную замену Скрипнику в должности главного тренера
11:33
Самолеты, являющиеся "гордостью российского авиапрома", не смогут летать без импортных запчастей
11:17
Prozorro
Правительство вернуло обязательные закупки через Prozorro
11:13
Кулеба
Отвратительно наблюдать: Кулеба о реакции обычных россиян на обстрел в Кременчуге
11:02
Обновлено
В результате обстрелов Николаевщины погибли по меньшей мере три человека, среди них ребенок
10:53
Amazon
Укрпочта стала первой почтовой компанией в мире, открывшей магазин на Amazon, - Смелянский
10:35
В Кременчуге объявлен трехдневный траур по жертвам ракетного удара РФ по ТЦ "Амстор"
10:30
Сегодня стартуют продажи новой марки "Українська Мрія"
10:21
Эксклюзив
США не допустят распада Российской Федерации, – нардеп Чернев
09:53
Российские войска истощены и теряют боевую эффективность, - разведка Британии
09:38
Инфографика
Потери России за время полномасштабного вторжения в Украину: 35 250 военных, 1 567 танков и 185 вертолетов
09:17
Принципы принятия Конституции 26 лет назад являются основами нашей борьбы сейчас. Ее нормы расшифровывают генетический код нации, - Зеленский
09:10
Эксклюзив
Лукашенко не контролирует собственное войско, - дипломат Бессмертный
09:02
Жозеп Боррель
Боррель призвал отказаться от принципа единодушия при принятии решений ЕС
08:46
Россияне обстреляли две общины на Днепропетровщине
08:32
Инфографика
Курс валют 28 июня: евро подскочил в цене
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV