Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Ситуация остается чрезвычайно напряженной. Враг многими штурмовыми группами пытается атаковать Бахмут. Противник пытается продвигаться по окрестностям населенных пунктов, расположенных на южном и северном направлениях области. Участок от Бахмута до Авдеевки - Марьинки весь под попытками врага продвигаться", - заметил Назаренко.

По словам бойца, у врага нет ударного кулака, чтобы подвинуть линию фронта в Донецкой области, но он точечно концентрирует усилия на разных направлениях.

"Такое впечатление, что у врага бесконечный человеческий ресурс. Российское командование отправляет на этот участок новых мобилизованных и вагнеровцев. Прифронтовые районы Бахмута уничтожены до основания. Остальные города находятся под постоянными вражескими обстрелами, противник уничтожает город. квадратном метре украинской земли, в том числе Бахмута и Донбасса", - добавил Назаренко.

Как сообщалось ранее, из районов Новониколаевки и Михайловки Херсонской области Россия отводит свои войска.

Противник продолжает сосредотачивать усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Запорожском направлениях.

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