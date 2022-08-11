Враг сейчас ограничивается тактическими штурмами, – военный эксперт Самусь
Директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь рассказал, что ВСУ отбивают вражеские штурмы на Юге и враг просто отступает
Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"Противник продолжает накапливать силы на Юге. На Херсонском и Криворожском направлениях он уже перекинул на правый берег Днепра определенное количество сил и начал атаковать ВСУ, демонстрируя готовность наступательных и штурмовых действий на отдельных участках", - отметил Самусь.
Военный эксперт добавил, что наблюдается укрепление позиций противника на левом берегу Днепра.
"Создается впечатление, что враг готовится скорее к обороне, чем к наступлению. Для наступления у врага нет достаточных сил, он уже не может оказывать давление на украинские позиции, как это было месяц назад. Сейчас враг ограничивается тактическими штурмами", - подчеркнул Самусь.
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