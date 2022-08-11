Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Противник продолжает накапливать силы на Юге. На Херсонском и Криворожском направлениях он уже перекинул на правый берег Днепра определенное количество сил и начал атаковать ВСУ, демонстрируя готовность наступательных и штурмовых действий на отдельных участках", - отметил Самусь.

Военный эксперт добавил, что наблюдается укрепление позиций противника на левом берегу Днепра.

"Создается впечатление, что враг готовится скорее к обороне, чем к наступлению. Для наступления у врага нет достаточных сил, он уже не может оказывать давление на украинские позиции, как это было месяц назад. Сейчас враг ограничивается тактическими штурмами", - подчеркнул Самусь.

Вооруженные силы Украины снова попали в мост на Херсонщине и вывели его из рабочего состояния

Министр обороны Великобритании Бен Воллес заявил, что отправит Украине еще три реактивных системы залпового огня и ракеты для них

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb