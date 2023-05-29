Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

"По данным следствия, 29 мая 2023 года, около 11:30, войска РФ в очередной раз обстреляли г. Торецк, применив, вероятно, ФАБ-250. Одна из авиабомб попала по местной автозаправочной станции, в результате чего погиб 28-летний рабочий", - говорится в сообщении.



"Кроме того, по предварительным данным, получили ранения разной степени тяжести 8 гражданских", - добавили в ОГП.



По данным следствия, вторая бомба упала на административное здание, получил ранение мужчина.



Также повреждены помещения АЗС, банка, учебного заведения и автомобильного транспорта.

Открыто производство по статье о нарушении законов и обычаев войны.