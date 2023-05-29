Враг сбросил авиабомбы на АЗС в Торецке: погиб человек, восемь получили ранения
Днем 29 мая российская оккупационная армия сбросила авиабомбы на Торец Донецкой области. Одна из них попала в АЗС, погиб мужчина
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.
"По данным следствия, 29 мая 2023 года, около 11:30, войска РФ в очередной раз обстреляли г. Торецк, применив, вероятно, ФАБ-250. Одна из авиабомб попала по местной автозаправочной станции, в результате чего погиб 28-летний рабочий", - говорится в сообщении.
"Кроме того, по предварительным данным, получили ранения разной степени тяжести 8 гражданских", - добавили в ОГП.
По данным следствия, вторая бомба упала на административное здание, получил ранение мужчина.
Также повреждены помещения АЗС, банка, учебного заведения и автомобильного транспорта.
Открыто производство по статье о нарушении законов и обычаев войны.
- 20 мая россияне обстреляли Торецк и ранили там 5 человек.
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