Враг самоликвидировал российский самолет над Токмаком, - мэр Мелитополя
В ночь на 29 сентября российская противовоздушная оборона в районе временно оккупированного Токмака Запорожской области успешно уничтожила свой самолет, вероятно, Су-35
Об этом в эфире телемарафона рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров.
"Токмак, Молочанск - это, можно уже сказать, фронтовые города, которые сегодня являются приоритетными на освобождение. Сегодня в половине второго ночи что-то там произошло с каким-то самолетом, который постоянно терроризирует наших украинских военных на Запорожской линии фронта. Что-то громкое с ним произошло , "присел" он у Токмака", - рассказал мэр.
Федоров напомнил что ни в Токмаке, ни в Молочанске нет аэродрома.
"Поэтому он крайне быстро падал и сел именно там. Это можно трактовать скорее всего как самоликвидацию. Мы это видим не только по самолету о котором сейчас говорим, мы это видим регулярно. Например, за последнюю неделю мы знаем по меньшей мере 5 примеров, когда враг ликвидирует своих". рашистских военных", - добавил он.
Избиение подтверждает и мониторинговый канал monitor.
"Из хороших новостей - минус Су-35 силами российского ПВО ночью над Токмаком", - говорится в сообщении.
Фото: monitor
Также телеграмм-канал партизанского отряда Мелитополя "Гнила Черешня" опубликовал видео падения.
Фото: Скрин видео
Российский паблик Fighterbomber , ведущий бывший военный пилот РФ, подчеркнул, что наставник Су-35 не выжил. Админ не уточнил, где погиб очередной летчик-агрессор.
Фото: Fighterbomber
Что известно о ситуации на фронте вблизи Токмака
23 сентября командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявил , что украинские военные прорвали оборону российской армии возле Вербового Запорожской области.
Аналитики Институт изучения войны предполагают , что Силы обороны предположительно совершили прорыв на линии Роботино – Вербовое на Запорожье.
28 сентября Генштаб сообщил, что на Запорожском направлении противник пытался восстановить утраченное положение в районе Роботино Запорожской области, но успеха не имел.
Сооснователь DeepState Роман Погорелый в эфире телеканала "Еспресо" рассказал , что вокруг Токмака появляются новые линии обороны РФ. Оккупанты выстраивают позиции и заливают окопы бетоном.
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