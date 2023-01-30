Об этом информирует Херсонский городской совет .

"30 января российские войска уже совершили два обстрела Херсона", - пишет прессслужба.

Повреждены жилые дома авто, сеть электропередачи, а также полностью разрушен гараж.

Сообщается, что в результате обстрелов среди мирного населения никто не пострадал.

Кроме того, сегодня стало известно, что количество пострадавших в результате обстрелов РФ Херсона 29 января возросло до 13 мирных жителей, в том числе три человека погибли.

Напоминаем, что в воскресенье россияне обстреляли из артиллерии жилые кварталы областного центра, в результате чего три человека погибли, еще пятеро получили ранения.

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