Враг с утра дважды обстрелял Херсон: повреждены дома, авто и сеть электропередачи
По состоянию на 12.00 30 января известно, что рашисты открывали огонь по городу Херсон дважды. В результате повреждены дома и электропередачи
Об этом информирует Херсонский городской совет .
"30 января российские войска уже совершили два обстрела Херсона", - пишет прессслужба.
Повреждены жилые дома авто, сеть электропередачи, а также полностью разрушен гараж.
Сообщается, что в результате обстрелов среди мирного населения никто не пострадал.
Кроме того, сегодня стало известно, что количество пострадавших в результате обстрелов РФ Херсона 29 января возросло до 13 мирных жителей, в том числе три человека погибли.
Напоминаем, что в воскресенье россияне обстреляли из артиллерии жилые кварталы областного центра, в результате чего три человека погибли, еще пятеро получили ранения.
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