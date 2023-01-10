Враг с трех сторон пытается атаковать Соледар, - Згурец

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Враг упершись в оборону Бахмута пытается с юга и севера обойти Бахмут с целью перерезания линий обеспечения, но до линий обеспечения врагу еще далеко. Соледар расположен к северу от Бахмута и враг пытается пробиться через город, чтобы выйти на трассу, которая со Славянска обеспечивает Бахмут. Ситуация в Соледаре сложная. Враг активизировал штурмовые действия, добавив новых сил на этот участок. ВСУ наносят врагу значительные потери", - отметил Згурец.

По словам эксперта, ситуацию вокруг Соледара усложняет то, что раньше враг захватил Яковлевку Бахмутского района.

"Этот населенный пункт с севера нависает над Соледаром и позволяет врагу наносить удары по долине, где расположен Соледар. Враг пытается с трех сторон атаковать город. Туда будут переброшены дополнительные подразделения ВСУ. Выбивать противника будет сложно и наша оборона ужесточается. Будем наступать и освобождать Донбасс", - подчеркнул Згурец.

10 января Генштаб сообщил, что ВСУ отразили атаки россиян в районах Соледара, Бахмута , Марьинки и еще 10 населенных пунктов.

Российские оккупанты пытаются захватить Соледар в Донецкой области, чтобы окружить расположенный вблизи этого города Бахмут.

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