Враг с трех сторон пытается атаковать Соледар, - Згурец
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец отметил, что ситуация вокруг Соледара является продолжением длительных атакующих вражеских действий на Бахмут
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Враг упершись в оборону Бахмута пытается с юга и севера обойти Бахмут с целью перерезания линий обеспечения, но до линий обеспечения врагу еще далеко. Соледар расположен к северу от Бахмута и враг пытается пробиться через город, чтобы выйти на трассу, которая со Славянска обеспечивает Бахмут. Ситуация в Соледаре сложная. Враг активизировал штурмовые действия, добавив новых сил на этот участок. ВСУ наносят врагу значительные потери", - отметил Згурец.
По словам эксперта, ситуацию вокруг Соледара усложняет то, что раньше враг захватил Яковлевку Бахмутского района.
"Этот населенный пункт с севера нависает над Соледаром и позволяет врагу наносить удары по долине, где расположен Соледар. Враг пытается с трех сторон атаковать город. Туда будут переброшены дополнительные подразделения ВСУ. Выбивать противника будет сложно и наша оборона ужесточается. Будем наступать и освобождать Донбасс", - подчеркнул Згурец.
- 10 января Генштаб сообщил, что ВСУ отразили атаки россиян в районах Соледара, Бахмута , Марьинки и еще 10 населенных пунктов.
- Российские оккупанты пытаются захватить Соледар в Донецкой области, чтобы окружить расположенный вблизи этого города Бахмут.
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