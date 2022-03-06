Враг с новой силой бомбит Харьков, множество разрушений и пожаров

Об этом сообщает ГСЧС в Харьковской области.

Наибольшим бомбардировкам подвергся крепнейший жилой массив города Салтовка (улицы Дружбы Народов, Родникова, Бучмы, Сердюка, Метростроителей, Гвардейцев Широнинцев, Натальи Ужвий и др.) обстрел которого не прекращался и не прекращается.

"Сейчас находиться в районе Северной Салтовки крайне опасно. Жители этого жилого массива массово покидают свои дома из-за постоянных обстрелов", - отмечают спасатели.

Всего за сутки спасатели совершили более 40 выездов для ликвидации пожаров, а также разбор завалов разрушенных зданий. Всего было привлечено 47 единиц пожарно-спасательной техники и около 200 человек личного состава ГСЧС.

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов подчеркнул, что власти готовы эвакуировать население, поэтому ждут открытия гуманитарных коридоров. "Ожидаем открытия так называемых зеленых коридоров, чтобы эвакуировать население и доставить гуманитарные грузы. Организационно мы полностью готовы", - говорится в сообщении.

В Харьковской ОГА подчеркнули, что украинские военные достойно удерживают оборону.

"Уже этой ночью ликвидировали 2 вражеских авиаединицы. Действия противника сейчас вызывают удивление, он фактически наземное сражение проиграл. Ночью было несколько попыток — и все они были уничтожены. Например, силы российского врага, направлявшиеся из Балаклеи в сторону Днепропетровщины, были ликвидированы", – говорится в сообщении.

Напомним, в Харькове после бомбардировки военного городка погибли 4 нацгвардейца.

В Харьковской области ВСУ удержали оборону и идут в наступление.

Харьков героически обороняется и не сдается врагу, за это россияне его уже несколько дней массированно обстреливают из тяжелой артиллерии и ракетного оружия, в том числе "Градов", как это было вчера, 4 марта.

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