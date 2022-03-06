Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Враг с новой силой бомбит Харьков, множество разрушений и пожаров

Враг с новой силой бомбит Харьков, множество разрушений и пожаров

6 мартa, 2022 воскресенье
10:33
война с Россией

В Харькове ситуация остается сложной, оккупанты продолжают обстрелы и воздушные бомбардировки города, обстрелы массива Салтовка не прекращаются

Об этом сообщает ГСЧС в Харьковской области.

Наибольшим бомбардировкам подвергся крепнейший жилой массив города Салтовка (улицы Дружбы Народов, Родникова, Бучмы, Сердюка, Метростроителей, Гвардейцев Широнинцев, Натальи Ужвий и др.) обстрел которого не прекращался и не прекращается.

"Сейчас находиться в районе Северной Салтовки крайне опасно. Жители этого жилого массива массово покидают свои дома из-за постоянных обстрелов", - отмечают спасатели.

Всего за сутки спасатели совершили более 40 выездов для ликвидации пожаров, а также разбор завалов разрушенных зданий. Всего было привлечено 47 единиц пожарно-спасательной техники и около 200 человек личного состава ГСЧС.

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов подчеркнул, что власти готовы эвакуировать население, поэтому ждут открытия гуманитарных коридоров. "Ожидаем открытия так называемых зеленых коридоров, чтобы эвакуировать население и доставить гуманитарные грузы. Организационно мы полностью готовы", - говорится в сообщении.

В Харьковской ОГА подчеркнули, что украинские военные достойно удерживают оборону.

"Уже этой ночью ликвидировали 2 вражеских авиаединицы. Действия противника сейчас вызывают удивление, он фактически наземное сражение проиграл. Ночью было несколько попыток — и все они были уничтожены. Например, силы российского врага, направлявшиеся из Балаклеи в сторону Днепропетровщины, были ликвидированы", – говорится в сообщении.

  • Напомним, в Харькове после бомбардировки военного городка погибли 4 нацгвардейца.
  • В Харьковской области ВСУ удержали оборону и идут в наступление.
  • Харьков героически обороняется и не сдается врагу, за это россияне его уже несколько дней массированно обстреливают из тяжелой артиллерии и ракетного оружия, в том числе "Градов", как это было вчера, 4 марта.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте также:
4 мартa, 2022 пятница
Резервов армии РФ осталось до воскресенья, - расследователь Bellingcat
4 мартa, 2022 пятница
Офис Генпрокурора объявил в международный розыск российского режиссера Никиту Михалкова
4 мартa, 2022 пятница
Для контроля за воздушным пространством и разведки: французский авианосец направляется к берегам Украины
Киев
+1°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 29.24
    Покупка 29.24
    Продажа 30.17
  • EUR
    Покупка 32.93
    Продажа 33.74
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, воскресенье
6 мартa
11:05
В Мариуполе начинают эвакуацию населения
11:00
Во время эвакуации из Ирпеня оккупанты открыли огонь по гражданским, - Радио Свобода
10:48
Повлияют на энергетический сектор: Япония планирует ввести дополнительные санкции против РФ
10:30
Виктор Ляшко
Оккупанты не пропускают через блокпосты автомобили с жизненно необходимыми лекарствами, – Ляшко
10:29
Эксклюзив
зерно
Угрозы дефицита продуктов в Украине нет, запасов достаточно на два следующих года, - замминистра экономики
10:24
Украинские военные уничтожили более 11 тыс. оккупантов, почти тысячу российских боевых машин и 285 танков, - Генштаб
09:57
Эксклюзив
Рефат Чубаров
Россияне панически продают жилье в Крыму, – глава Меджлиса крымскотатарского народа
09:54
Обстрел оккупантами мирного населения в Новопскове: раненые находятся в стабильном состоянии
09:52
Буча в осаде. Оккупанты обстреливают дома и авто, убивают гражданских
09:39
США обсуждают с Польшей возможность передачи Украине истребителей
09:23
Оккупанты нанесли ракетный удар по Житомирщине: повреждено 40 частных домов, один человек погиб
08:50
Android
В Энергодаре не работает Vodafone и есть перебои в работе интернета, - мэр Орлов
08:03
На следующей неделе Украина получит очередную партию Starlink, - Зеленский
07:32
ВСУ обороняются и дают отпор россиянам, а захватчики пытаются избежать прямого контакта с украинскими военными и несут большие потери
07:25
Российские оккупанты расстреляли волонтеров в Буче
05:36
У русских солдат отобрали паспорта – приказ
04:57
Не хотят работать с оккупантами: Австрийский партнер "Северного потока 2" заявил об остановке проектов в России
04:07
1,9 млн долл. за 2 дня: иностранцы массово бронируют жилье, чтобы поддержать украинцев
02:57
В Сумской области могут национализировать карьер, принадлежащий Дерипаске, - глава ОВА
02:39
Путин просчитался и потеряет власть – в Украине рождается новая нация, - Bloomberg
02:21
УЕФА отказывается от услуг футбольных арбитров из России
02:03
Моряки ВМС Великобритании посетили украинских полярников и выразили им поддержку
01:49
За 10 дней войны от рук российских агрессоров в Харьковской области погибли 194 человека
01:29
Генштаб ВСУ проинформировал об оперативной ситуации по российскому вторжению
01:09
Джамала на Евровидении-2016
Джамала спела на финале нацотбора Евровидения в Германии и собрала 67 млн евро для ВСУ
00:50
Visa и Mastercard объявили о прекращении транзакции для граждан России
00:28
Европейский топ-клуб "Бавария" провел акцию в поддержку Украины
00:03
В течение дня ПС ВСУ подбили девять самолетов и вертолетов врага
2022, суббота
5 мартa
23:50
В Харькове снова раздаются взрывы
23:40
Кулеба
Кулеба призвал НАТО быть уверенным и сильным и закрыть небо над Украиной
23:24
Перекладывают ответственность. Минобороны Британии прокомментировало "миротворческую инициативу" России
23:20
Персонал ЗАЭС даже под давлением оккупантов контролирует работу станции, - Верховная Рада
23:16
Кулеба встретился с Блинкеном. Обсуждали санкции против РФ и поставок вооружения
22:59
Десантники уничтожили колонну армии РФ, которая двигалась с Харьковщины на Днепропетровщину
22:59
путлер
У Путина составляют список стран, введших санкции против России
22:43
Военное преступление. Оккупанты бьют бункерными бомбами по жилым кварталам Чернигова. Фото
22:36
Зеленский призвал Донецк и Луганск бороться с оккупантом, как другие города Украины
22:34
В Киевскую область идет вражеская зенитно-ракетная техника "Тор", - Гончаренко
22:26
сирена
На Закарпатье впервые звучали сирены. Но случайно
22:26
МВФ
МВФ готовит для Украины экстренную помощь, - заявление Фонда
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV