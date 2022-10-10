Враг резко увеличил количество ракетоносителей в Черном море, на Украину направлено 40 "калибров", - ОК "Юг"
В Черном море 11 кораблей флота РФ маневрируют у побережья Крыма. Противник резко увеличил до шести количество ракетоносителей на дежурстве
Об этом отметили в ОК "Юг" в фейсбуке.
На Украину направлено 40 "калибров".
"В штормовом Черном море 11 кораблей вражеского флота маневрируют у побережья Крыма, количество ракетоносителей на дежурстве враг резко увеличило до 6, из которых 2 – подводные", - говорится в сообщении.
Угроза ракетных ударов и атак дронов-камикадзе остается актуальной как с направления моря, так и с воздуха, и с временно оккупированной суши.
"Штормовое море может приносить мины, будьте осторожны, соблюдайте ограничения военного положения по посещению побережья, не пренебрегайте собственной безопасностью. По сигналам воздушных тревог действуйте четко и слаженно. Будьте бдительны и сознательны, не распространяйте панику, поддерживайте и доверяйте Силам обороны. Помните, что информация – тоже оружие гибридной войны, не распространяйте несанкционированное, передавайте по компетенции целесообразно", - советуют украинские военные.
- Также оккупационные войска РФ стягивают живую силу и технику в направлении продвижения Вооруженных Сил Украины на Юге.
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