Об этом отметили в ОК "Юг" в фейсбуке.

На Украину направлено 40 "калибров".

"В штормовом Черном море 11 кораблей вражеского флота маневрируют у побережья Крыма, количество ракетоносителей на дежурстве враг резко увеличило до 6, из которых 2 – подводные", - говорится в сообщении.

Угроза ракетных ударов и атак дронов-камикадзе остается актуальной как с направления моря, так и с воздуха, и с временно оккупированной суши.

"Штормовое море может приносить мины, будьте осторожны, соблюдайте ограничения военного положения по посещению побережья, не пренебрегайте собственной безопасностью. По сигналам воздушных тревог действуйте четко и слаженно. Будьте бдительны и сознательны, не распространяйте панику, поддерживайте и доверяйте Силам обороны. Помните, что информация – тоже оружие гибридной войны, не распространяйте несанкционированное, передавайте по компетенции целесообразно", - советуют украинские военные.

Также оккупационные войска РФ стягивают живую силу и технику в направлении продвижения Вооруженных Сил Украины на Юге.

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