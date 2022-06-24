Враг реактивной артиллерией достает до границ Славянска, призываем горожан эвакуироваться, - глава ВА Лях
Вадим Лях, глава городской военной администрации Славянская рассказал, что в последние дни город подвергся вражеским обстрелам, ранены. Попадания снарядов были в дома, из которых горожане успели эвакуироваться
Об этом он сообщил в эфире Еспресо.
"В течение прошлой и этой недели враг пытался проводить наступательные действия, но ВСУ успешно отражали все эти попытки. Соответственно, на сегодняшний день в городе ситуация более-менее спокойная. Но враждебная реактивная артиллерия достает до пределов города. В последние дни Славянск подвергался обстрелам, есть ранения. Попадание снарядов были в дома, из которых горожане эвакуировались. Поэтому мы призываем жителей нашей общины, как быстрее всего эвакуироваться" - отметил ВА Славянска.
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