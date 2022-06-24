Об этом он сообщил в эфире Еспресо.



"В течение прошлой и этой недели враг пытался проводить наступательные действия, но ВСУ успешно отражали все эти попытки. Соответственно, на сегодняшний день в городе ситуация более-менее спокойная. Но враждебная реактивная артиллерия достает до пределов города. В последние дни Славянск подвергался обстрелам, есть ранения. Попадание снарядов были в дома, из которых горожане эвакуировались. Поэтому мы призываем жителей нашей общины, как быстрее всего эвакуироваться" - отметил ВА Славянска.

17 июня россияне продолжили наступление на Славянск, продолжались бои.

21 июня Генштаб ВСУ сообщил, что ВСУ отразили штурмовые действия оккупантов в районе Марьинки и на Славянском направлении

22 июня Генштаб ВСУ информировал , что враг штурмует Славянское направление

23 июня из возведения Генштаба известно , что противник пытается создать условия для возобновления наступления в направлениях Изюм - Барвенково и Изюм - Славянск