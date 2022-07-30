Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Там противник выдохся и остановился, у него кончился потенциал. Враг еще не получил по зубам на Никопольском направлении. Каховское водохранилище, естественное препятствие, мешает дойти до города и попытаться зайти в Никополь. Оккупанты разведывают и изучают территорию огневыми обстрелами и массированным огнем" – заметил Евтушенко.

Жителей Никополя и населенных пунктов, расположенных на берегу Каховского водохранилища, предупредили о возможном новом обстреле

В Никопольском районе Днепропетровщины в ночь на 30 июля россияне обстреляли 16 домов, предприятия, электросеть. Света нет у 1000 человек

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