Об этом говорится в вечерней постройке Генштаба за 20 июля.

Авиация ВСУ за день нанесла 7 авиаударов по районам сосредоточения врага

Также нашими защитниками был уничтожен один разведывательный БПЛА оперативно-тактического уровня.

В свою очередь, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 6 артиллерийских средств на огневых позициях и станцию РЭБ врага.

За день россияне нанесли 40 авиаударов и совершили 46 обстрелов из РСЗО по территории Украины

Кроме того, в течение суток оккупанты нанесли массированный ракетно-авиационный удар по территории Украины, применив 3 крылатые ракеты морского базирования "Калибр", 5 крылатых ракет наземного базирования "Искандер-К", 4 крылатые ракеты Х-22, 7 крылатых ракет "Оникс" и 19 ударных БпЛА типа Shahed.

Противовоздушной обороной ВСУ были уничтожены 2 крылатые ракеты "Калибр", 3 крылатые ракеты наземного базирования "Искандер-К" и 13 ударных БПЛА типа "Shahed".



Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - в течение суток произошло 20 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

В свою очередь на других направлениях ситуация такова:

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в частности Леоновка Черниговской области; Середина-Буда, Волфин Сумской области и Уды, Казачья Лопань, Старица, Волчанск и Бударки Харьковской области.

противник сохраняет военное присутствие. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в частности Леоновка Черниговской области; Середина-Буда, Волфин Сумской области и Уды, Казачья Лопань, Старица, Волчанск и Бударки Харьковской области. На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону, успешно отбили атаки противника юго-западнее Масютовки Харьковской области. Артиллерийским и минометным вражеским обстрелам подверглись Двуречная, Западное, Каменка, Красное Первое, Купянск, Кучеровка, Моначиновка и Тополе Харьковской области.

наши воины стойко держат оборону, успешно отбили атаки противника юго-западнее Масютовки Харьковской области. Артиллерийским и минометным вражеским обстрелам подверглись Двуречная, Западное, Каменка, Красное Первое, Купянск, Кучеровка, Моначиновка и Тополе Харьковской области. На Лиманском направлении артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское, Берестовое, Кисловка, Раздолевка Донецкой области.

артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское, Берестовое, Кисловка, Раздолевка Донецкой области. На Бахмутском направлении , под плотным огнем артиллерии противника, наши защитники успешно отразили атаки противника на юго-западной окраине Клещиевки. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Богдановка, Часов Яр и Александро-Шультино Донецкой области.

, под плотным огнем артиллерии противника, наши защитники успешно отразили атаки противника на юго-западной окраине Клещиевки. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Богдановка, Часов Яр и Александро-Шультино Донецкой области. На Авдеевском направлении , под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Невельского. Противник нанес авиационный удар в районе города Авдеевка. В то же время, произвел артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности, пострадали Авдеевка, Карловка и Невельское Донецкой области.

, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Невельского. Противник нанес авиационный удар в районе города Авдеевка. В то же время, произвел артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности, пострадали Авдеевка, Карловка и Невельское Донецкой области. На Марьинском направлении наши воины продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Новомихайловки и Марьинки Донецкой области. Противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Марьинка и Георгиевка Донецкой области.

наши воины продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Новомихайловки и Марьинки Донецкой области. Противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Марьинка и Георгиевка Донецкой области. На Шахтерском направлении противник нанес авиационный удар в районе Макаровки и осуществил обстрелы населенных пунктов Большая Новоселка, Угледар, Благодатное и Отрадное Донецкой области.

противник нанес авиационный удар в районе Макаровки и осуществил обстрелы населенных пунктов Большая Новоселка, Угледар, Благодатное и Отрадное Донецкой области. На Запорожском и Херсонском направлениях враг нанес авиационный удар в районе Пятихаток Запорожской области. Артиллерийские обстрелы подверглись более 25 населенным пунктам, среди них Новоданиловка, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Запорожской области; Понятовка, Красный Маяк, Антоновка, Зимовщик Херсонской области и город Херсон.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.