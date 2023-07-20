Враг пытался восстановить утраченные позиции на Запорожском направлении, но безрезультатно, — Генштаб
Враг предпринял неудачные попытки восстановить утраченное положение в районе севернее Приютного Запорожской области. В свою очередь на Запорожском и Херсонском направлениях противник пытается не допустить продвижения наших войск
Об этом говорится в вечерней постройке Генштаба за 20 июля.
Авиация ВСУ за день нанесла 7 авиаударов по районам сосредоточения врага
Также нашими защитниками был уничтожен один разведывательный БПЛА оперативно-тактического уровня.
В свою очередь, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 6 артиллерийских средств на огневых позициях и станцию РЭБ врага.
За день россияне нанесли 40 авиаударов и совершили 46 обстрелов из РСЗО по территории Украины
Кроме того, в течение суток оккупанты нанесли массированный ракетно-авиационный удар по территории Украины, применив 3 крылатые ракеты морского базирования "Калибр", 5 крылатых ракет наземного базирования "Искандер-К", 4 крылатые ракеты Х-22, 7 крылатых ракет "Оникс" и 19 ударных БпЛА типа Shahed.
Противовоздушной обороной ВСУ были уничтожены 2 крылатые ракеты "Калибр", 3 крылатые ракеты наземного базирования "Искандер-К" и 13 ударных БПЛА типа "Shahed".
Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - в течение суток произошло 20 боевых столкновений.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.
В свою очередь на других направлениях ситуация такова:
- На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в частности Леоновка Черниговской области; Середина-Буда, Волфин Сумской области и Уды, Казачья Лопань, Старица, Волчанск и Бударки Харьковской области.
- На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону, успешно отбили атаки противника юго-западнее Масютовки Харьковской области. Артиллерийским и минометным вражеским обстрелам подверглись Двуречная, Западное, Каменка, Красное Первое, Купянск, Кучеровка, Моначиновка и Тополе Харьковской области.
- На Лиманском направлении артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское, Берестовое, Кисловка, Раздолевка Донецкой области.
- На Бахмутском направлении , под плотным огнем артиллерии противника, наши защитники успешно отразили атаки противника на юго-западной окраине Клещиевки. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Богдановка, Часов Яр и Александро-Шультино Донецкой области.
- На Авдеевском направлении , под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Невельского. Противник нанес авиационный удар в районе города Авдеевка. В то же время, произвел артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности, пострадали Авдеевка, Карловка и Невельское Донецкой области.
- На Марьинском направлении наши воины продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Новомихайловки и Марьинки Донецкой области. Противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Марьинка и Георгиевка Донецкой области.
- На Шахтерском направлении противник нанес авиационный удар в районе Макаровки и осуществил обстрелы населенных пунктов Большая Новоселка, Угледар, Благодатное и Отрадное Донецкой области.
- На Запорожском и Херсонском направлениях враг нанес авиационный удар в районе Пятихаток Запорожской области. Артиллерийские обстрелы подверглись более 25 населенным пунктам, среди них Новоданиловка, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Запорожской области; Понятовка, Красный Маяк, Антоновка, Зимовщик Херсонской области и город Херсон.
В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
- Ночью 20 июля Россия атаковала ряд юго-восточных областей Украины: в Одессе разрушено админздание, 4 пострадавших; в Николаеве произошел пожар в жилом доме, есть погибшие и по меньшей мере 19 раненых.
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