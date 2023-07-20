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Враг пытался восстановить утраченное положение вблизи Приютного на Запорожье, Силы обороны наступают по 3 направлениям

20 июля, 2023 четверг
08:45
Война с Россией

Российские оккупанты пытаются восстановить свое утраченное положение севернее Приютного Запорожской области. Враг продолжает оказывать мощное сопротивление, осуществляет перемещение подразделений и войск и применяет резервы

Об этом 20 июля пишет Генштаб ВСУ.

"Враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе севернее Приютного, продолжает оказывать мощное сопротивление, осуществляет перемещение подразделений и войск, применяет резервы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские военные продолжают наступать на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях. На направлениях Малая Токмачка – Вербовое, Новоданиловка – Роботино на Запорожье ВСУ имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Бахмутском направлении украинские войска продолжают вести наступательные действия севернее и южнее города Бахмут. В районе населенного пункта Курдюмовка продолжаются бои.

"Оккупанты оказывают мощное сопротивление, применяют резервы, терпят значительные потери", - добавили в сообщении.

Что известно об украинском контрнаступлении

4 июня на южном фронте Украины началось контрнаступление ВСУ, продолжившее серию наступательных акций под Бахмутом и на Белгородщине.

24 июня Силы обороны Украины официально подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой в Донецкой области, которые находились под контролем оккупантов с 2014 года.

Утром 3 июля Анна Маляр сообщила , что за прошедшую неделю украинские военные уволили около 38 кв. км территорий.

4 июля писалось, что украинские военные продвигаются на южном фланге вокруг Бахмута Донецкой области и на юге.

В течение 6 июля ВСУ продвигались и закреплялись на позициях по трем направлениям - Бахмутскому, Мелитопольскому и Бердянскому, а на Купянском продолжили держать оборону.

7 июля заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что Силы обороны продвигаются на флангах Бахмута и перемалывают врага на юге – соотношение потерь в армии РФ больше в пять раз. В тот же день украинские военные добились тактически значительных успехов в районе Бахмута. В то же время продолжили контрнаступление по меньшей мере на трех других направлениях фронта.

Впоследствии глава Чечни Рамзан Кадыров отметил , что чеченское спецподразделение "Ахмат" перебросили на Бахмутское направление: кадыровцы якобы находились в Клищиевке.

10 июля командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский подчеркнул, что Бахмут находится под огневым контролем украинских Сил обороны. А Генштаб ВСУ отмечал : с начала контрнаступления ВСУ уволили 169 км² украинской земли на Мелитопольском и Бердянском направлениях - площадь соразмерна размерам Одессы. На Бахмутском направлении Силы обороны вернули 24 км украинских территорий.

12 июля Генштаб сообщил , что ВСУ попали по гостинице "Дюна" в Бердянске, о чем сообщалось ранее. Россияне грузовиками вывозили тела убитых военных. Украинская авиация нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 2 – по ЗРК противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 пункт управления, 16 артиллерийских средств на огневых позициях, 4 зенитно-ракетных комплекса и 2 станции РЭБ противника.

14 июля Маляр заявила о продвижении ВСУ на южном фланге Бахмутского направления.

Однако, 16 июля стало известно , что ситуация на востоке обострилась – враг два дня подряд активно наступает на Купянском направлении на Харьковщине.

Силы обороны продолжают вести контрнаступление на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях. В ходе боевых действий оккупанты вынуждены были отступить с позиций северо-восточнее Орехово-Василовки.

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла на войне в Украине 240 010 военных. По состоянию на 20 июля противник активизировал свои основные усилия на пяти направлениях фронта. За последние сутки на этих участках произошло около 30 боевых столкновений.

Мелитополь
военные силы Украины
Бердянск
Донетчина
оккупированные территории
Запорожская область
Бахмут
Контрнаступление ЗСУ
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