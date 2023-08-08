Вертолет, 560 военных, 10 танков: что потеряла Россия за сутки войны в Украине

Об этом сообщили в facebook Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.08.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 250 800 (+560) человек ликвидировано,

танков ‒ 4254 (+10) ед,

боевых бронированных машин 8278 (+8) ед,

артиллерийских систем – 4996 (+19) ед,

РСЗО – 709 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 468 (+1) ед,

самолетов – 315 (+0) ед,

вертолетов – 312 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4158 (+4),

крылатые ракеты ‒ 1377 (+0),

корабли /катера ‒ 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 7460 (+9) ед,

специальная техника – 737 (+2).

Данные уточняются.

Враг пытался восстановить утраченное положение в районе Роботиного на Запорожье, на фронте произошло 37 боеприкосновений.

За прошедшие сутки между Силами обороны Украины и армией России произошло 37 боевых столкновений.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов, в частности Михальчина Слобода, Гремяч, Хреновка Черниговской области; Басовка, Степок, Волфин, Павловка Сумской области и Уды, Охримовка, Нескучное, Бочковое, Амбарное в Харьковской области.

На Купянском направлении украинские воины крепко держат оборону. Успешно отразили атаки противника в районах Синьковки, севернее Ивановки Харьковской области и южнее Новоселовского Луганской области.

Россияне нанесли авиационные удары в районах Кругляковки и Кучеровки Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам, среди них Двухлетняя, Западное, Петропавловка, Подолы, Красное, Купянск Узловой Харьковской области.

На Лиманском направлении артиллерийские обстрелы армии РФ подверглись населенным пунктам Кузьмино, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

В Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Андреевки, Курдюмовки и Дружбы Донецкой области. От артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Орехово-Василовка, Ивановское, Марково, Времен Яр Донецкой области.

На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии врага украинские защитники успешно отбили атаки российских войск в районе Авдеевки. Артиллерийские обстрелы подверглись Керамику, Невельскому, Новобахмутовке, Авдеевке, Северному, Тоненькому, Новокалиновому, Первомайскому Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление террористов в районе Марьинки. Там же враг нанес авиационный удар.

Артиллерийские обстрелы подверглись Красногоровке, Александрополю, Острому, Георгиевке, Марьинке, Победе, Новомихайловке и Константиновке Донецкой области.

На Шахтерском направлении кафиры нанесли авиационный удар в районе Отрадного Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Большая Новоселка, Благодатное, Сторожево, Старомайорское и Ровнополь Донецкой области.

В Запорожском направлении враг вел безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Роботиного Запорожской области.

Нанес авиационных ударов в районах Гуляйпольское, Малая Токмачка и Орехов. Артиллерийские обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам, среди них Новодаровка, Камышеваха, Щербаки, Орехов, Пятихатки Запорожской области и Никополь Днепропетровской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах Змиевки, Томариного и Одрадокаменки Херсонской области. Артиллерийские обстрелы врага подверглись более 15 населенным пунктам, среди них Ольговка, Садовое, Приднепровское, Республиканец, Херсон и Кизомис.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

За сутки россияне нанесли 7 ракетных и 42 авиационных удара по Украине.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

7 августа вражеское войско нанесло 7 ракетных и 42 авиационных ударов, совершило 66 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак погибли и ранены среди гражданского населения, разрушения получили жилые дома и другая инфраструктура.

Силы обороны сбили российский вертолет, поразили 2 пункта управления и 5 артсред на огневых позициях

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

А подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 2 пункта управления, 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 5 артиллерийских средств на огневых позициях и 2 радиолокационные станции противника.

Также защитникам Украины удалось уничтожить вражеский вертолет Ка-52 и 2 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.