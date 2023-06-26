Об этом в утренней сводке 26 июня отчитывается Генштаб ВСУ.

Отмечается, что противник сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях. В течение суток там произошло 36 боевых столкновений.

За сутки Россия нанесла 33 авиационных удара и совершила более 45 обстрелов с РСЗО по Украине

Сегодня ночью, 26 июня, российские террористы нанесли очередной ракетно-авиационный удар по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

В течение 25 июня армия РФ нанесла ракетный удар по территории Украины – задействовала 6 зенитных управляемых ракет с С-300 по гражданским объектам на территории Запорожской области.

Кроме того, нанесла 33 авиационных удара, также совершил более 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В результате российских террористических атак пострадали мирные люди, повреждения получили жилые дома, хозяйственные и административные здания, а также частный автомобильный транспорт.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой.

Ситуация по направлениям

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар возле Зеленого Харьковской области.

Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Гремячка, Тимоновичи Черниговской области; Ходыно, Малушино, Казачье, Ворожба, Искрисковщина, Павловка, Екатериновка Сумской области, а также Уды, Ветеринарное, Гранов, Казачья Лопань, Красное, Старица, Огирцево, Гатище, Волчанск, Бочково, Охримовка, Николаевка, Нестерное, Бударки, Круглое, Землянки, Ольховатка, Чугуновка, Григоровка, Отрадное в Харьковской области.

На Купянском направлении враг вел наступательные действия в районе западнее Кривошиевки Луганской области, успеха не имел.

Нанес авиационных ударов в районах Кисловки и Котляровки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Колодезное, Красное Первое, Фиголовка, Новомлинск, Дворичная, Западное, Масютовка, Кисловка и Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении россияне совершили безуспешные наступательные действия по направлениям Веселого и Раздолевки Донецкой области.

Нанесли авиационные удары в районах Торское, Диброва, Белогоровка, Звановка и Спорное. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское и Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменное, Спорное и Раздолевка - Донецкой.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Миньковки, Григоровки и Богдановки Донецкой области.

Нанес авиационные удары возле Хромового и Сухой Балки. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Орехово-Василовка, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении вражеское войско нанесло авиационный удар в районе Авдеевки. Совершили артиллерийские обстрелы населенных пунктов Бердичи, Авдеевка, Водяное, Карловка и Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении армия РФ производила наступательные действия в районе Марьинки, успеха не имела.

Нанесла авиационный удар возле Красногоровки. В то же время, произвела артиллерийские обстрелы населенных пунктов Острое, Георгиевка и Марьинка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг совершил безуспешные наступательные действия в направлении Новомихайловки.

Нанес авиационные удары возле Пречистовки и Благодатного. Совершил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Новомихайловка, Угледар, Сторожево, Макаровка, Новоселка и Новополь Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Безуспешно пытался восстановить утраченное положение в Новодаровке Запорожской области.

Нанес авиаудары в районах Левадного и Новоданиловки Запорожской области. Совершил артиллерийские обстрелы около 30 населенных пунктов, среди них: Темировка, Новодаровка, Левадное, Ольговское, Малиновка, Зеленая Роща, Затишье, Гуляйполе Запорожской области; Никополь – Днепропетровской; Милово, Берислав, Казацкое, Львове, Никольское, Антоновка, Зеленовка, Херсон и Днепровское на Херсонщине и Очаков Николаевской области.

ВСУ поразили 10 артподразделений на огневых позициях, 2 пункта управления и 3 важные цели оккупантов

Авиация сил обороны за сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

А подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 пункта управления, 3 района сосредоточения личного состава и военной техники, 4 склада боеприпасов, станцию РЭБ, 10 артиллерийских подразделений на огневых позициях и еще 3 важные цели противника.

Также украинские воины уничтожили 6 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.