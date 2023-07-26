Об этом 26 июля сообщает Генштаб ВСУ.

Отмечается, что украинские военные продолжают наступать на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях. Кроме этого, возле Старомайорского ВСУ имели успех и закрепились на достигнутых рубежах.

"Противник предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение северо-восточнее Работино Запорожской области. В то же время, продолжает оказывать мощное сопротивление, осуществляет перемещение подразделений и войск, активно применяет резервы", - говорится в сообщении.

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По данным Генштаба, Силы обороны на Бахмутском направлении продолжают вести наступательные действия севернее и южнее города Бахмут.