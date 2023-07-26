Враг пытался восстановить утраченное положение недалеко от Работиного на Запорожье, - Генштаб ВСУ
Силы обороны продолжают наступать в трех направлениях. Российские оккупанты пытаются вернуть утраченное положение возле Работиного Запорожской области
Об этом 26 июля сообщает Генштаб ВСУ.
Отмечается, что украинские военные продолжают наступать на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях. Кроме этого, возле Старомайорского ВСУ имели успех и закрепились на достигнутых рубежах.
"Противник предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение северо-восточнее Работино Запорожской области. В то же время, продолжает оказывать мощное сопротивление, осуществляет перемещение подразделений и войск, активно применяет резервы", - говорится в сообщении.
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По данным Генштаба, Силы обороны на Бахмутском направлении продолжают вести наступательные действия севернее и южнее города Бахмут.
- На Бахмутском направлении Силы обороны выбили россиян с позиций у Андреевки, на направлении Старомайорского – имели успех и закрепляются на достигнутых позициях.
- За прошедшие сутки, 25 июля, ВСУ сдерживали наступление россиян в районе Марьинки, а на других направлениях отражали атаки противника.
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