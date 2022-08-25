English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Враг пытался прорвать оборону у Первомайского и атаковал по многим направлениям, но успеха не имел, - Генштаб

Враг пытался прорвать оборону у Первомайского и атаковал по многим направлениям, но успеха не имел, - Генштаб

25 августа, 2022 четверг
18:48
война с Россией

Силы обороны Украины отражают все попытки наступления, заставляя оккупантов нести потери и отступать

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела. Сохраняется угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов с территории Республики Беларусь.

На Сиверском направлении враг продолжает удерживать отдельные вооруженные силы Российской Федерации в приграничных районах Брянской и Курской областей с целью демонстрации присутствия и сковывания действий подразделений Сил обороны.

Из ствольной артиллерии враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Гай, Железный Мост и Горск Черниговской области и Бачевск, Вольная Слобода и Стукаловка Сумской области. Вел воздушную разведку приграничных районов БпЛА.

На Харьковском направлении враг совершал обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии районов населенных пунктов Одноробовка, Цуповка, Прудянка, Базалиевка, Циркуны, Петровка, Большие Проходы, Питомник, Ивановка, Коробочкино, Слобожанское и Чеполь. Под удары авиации противника попали районы Питомника, Пришиба и Залимана.

Враг предпринял неудачную попытку наступательных действий возле Петровки, понес потери и отошел. Поддерживает высокую интенсивность разведки БпЛА.

На Славянском направлении противник задействовал танки, ствольную артиллерию и РСЗО для обстрелов недалеко от Большой Камышевахи, Краснополья, Новой Дмитровки, Долины и Дубровного.

Силы обороны Украины отразили попытку наступления подразделений врага неподалеку от Долины и Дмитровки.

На Краматорском направлении обстрелы со стороны противника подверглись районы населенных пунктов Спирное, Звановка, Северск и Пришиб. Враг предпринял попытку улучшения тактического положения у Старого Каравана, успеха не имел, отошел.

На Бахмутском направлении враг продолжал обстрелы территорий вблизи Бахмута, Веселой Долины, Зайцева и Кодемы. Ударам авиации противника подверглись районам населенных пунктов Соледар, Зайцево, Кодема и Яковловка.

Наступательными и штурмовыми действиями оккупанты пытались продвинуться у Кодемы и Бахмутского, понесли потери и отступили.

На Авдеевском направлении противник, ударами авиации, огнем танков, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня, пытался оттеснить подразделения наших войск, поразить важные объекты военной и гражданской инфраструктуры в районах Авдеевки, Марьинки, Красногоровки, Невельского, Первомайского, Водяного, Железного и Александрополя.

Враг пытался прорвать оборону наших войск в районе населенного пункта Первомайское, получил жесткий отпор и отошел.

На Новопавловском направлении зафиксированы обстрелы возле Павловки, Елизаветовки и Новомихайловки. Также оккупанты нанесли авиаудары вблизи Владимировки, Угледара и Павловки.

В Запорожском направлении противник осуществлял обстрелы позиций наших войск вблизи Гуляйпольского, Орехова, Зализнычного, Шевченко и Ольговского. Удары авиации подверглись районам населенных пунктов Орехов, Гуляйпольское, Щербаки и Малые Щербаки.

На Южнобужском направлении враг сосредотачивал усилия на удержании занимаемых позиций и огневом поражении наших подразделений. Продолжил обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и танков вдоль линии соприкосновения. Нанес авиаудару неподалеку от Белого Криницы.

Пытался провести разведку боем в районе населенного пункта Благодатное, понес потери и отошел. Попытка наступления противника в Таврическом районе под огнем наших воинов захлебнулась и оккупанты отступили.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

военные силы Украины
Военные новости
Читайте также:
Алексей Резников
24 августа, 2022 среда
Washington Post обнародовал содержание ультиматума, которое Шойгу передал Резникову вскоре после вторжения
Радбез ООН
24 августа, 2022 среда
Россия пыталась заблокировать выступление Зеленского на заседании Совбеза ООН
Ліз Трасс
24 августа, 2022 среда
Трасс заявила о готовности применить ядерное оружие
Киев
+26°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.52
    Покупка 39.52
    Продажа 40.38
  • EUR
    Покупка 39.47
    Продажа 40.51
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
25 августа
20:05
Лига чемпионов: результаты жеребьевки группового этапа
20:05
Наблюдатели встретили аплодисментами: в Риге снесли 79-метровый обелиск – последний элемент советского памятника
20:01
Алексей Гончаренко
"За угрозы насилием Лукашенко": в Беларуси возбуждено уголовное дело против украинского нардепа Гончаренко
19:55
"Шахтер" узнал соперников в Лиге чемпионов
19:41
Эксклюзив
"Референдума" не будет на Донетчине и Луганщине: чтобы его провести, оккупантам нужен полный контроль территории в административных границах, - аналитик Гармаш
19:36
В собственность громады Киева передали Оболонский остров
19:22
Эгилс Левитс
С официального сайта президента Латвии убрали русский язык
19:21
Интервью
Пойти в ВСУ – это эмоциональное решение, но если бы я этого не сделала, то не простила бы себе, – волонтер Леся Литвинова
19:10
"Осенью тарифы на тепло повысят вдвое", мораторий "действует только до конца года": в СНБО опровергли фейки о ценах на коммуналку
19:02
Глава РПЦ Кирилл не поедет на встречу религиозных лидеров в Казахстан, где он должен был говорить с Папой Римским об Украине
18:49
"Монета за донат для ВСУ": за первые сутки акции НБУ собрал более полумиллиона гривен
18:48
Улица Героев полка "Азов" и площадь Героев УПА: в Киеве переименовали 95 улиц
18:40
Деньги, инженерная экспертиза и транспорт: Великобритания поможет Украине восстановить поврежденную войной инфраструктуру
18:39
Эксклюзив
Если Северная Корея согласится предоставить Кремлю наемников, это поможет США навсегда решить проблему ее диктаторского режима, – эксперт Defense Express Киричевски
18:38
"На очереди – творческие акции за рубежом и социальная работа": Залужный вернул "Антитела" с фронта
18:12
Интервью
Директор Украинского института Владимир Шейко: Мы стараемся быть неудобными в наших проектах для Запада, иначе мы проигрываем
18:09
Российскому оппозиционеру Ройзману запретили посетить общественные места, пользоваться интернетом и освободили в зале суда
17:55
Россия в войне против Украины потеряла более 80 тысяч военных, - министр обороны Великобритании Уоллес
17:38
Эксклюзив
Россияне создали сеть понтонно-мостовых переправ на Херсонщине для обеспечения группировки на западном берегу Днепра, - полковник ВСУ Селезнев
17:36
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
17:31
В пограничной с Украиной Курской области РФ снова взорвали железнодорожный путь
17:31
Олаф Шольц посетил украинских военных во время танковых учений в Германии и пообещал дальнейшую военную поддержку
17:18
Эксклюзив
Укрепление рубля имеет негативное влияние для РФ, - экономист Вышлинский
17:17
В Музее войны актеры театра "Золотые ворота" будут читать документированные свидетельства российских преступлений
17:16
Кипр отдаст старые системы ПВО российского производства украинской армии, - Forbes
17:11
Эксклюзив
Николай Княжицкий
Власть сосредотачивается на концентрации всех медиа в одних руках ради собственной пропаганды, - Княжицкий
17:01
На Киевском железнодорожном вокзале задержан пассажир с боевой гранатой
16:50
Командовал кадыровцами на Луганщине: секретарю совета безопасности Чечни заочно сообщили о подозрении
16:45
МАГАТЭ планирует посетить Запорожскую АЭС до 5 сентября, - Bloomberg
16:38
Запорожская АЭС впервые в истории полностью отключена от энергосети, - Энергоатом
16:34
Эксклюзив
Допуск инспекторов МАГАТЭ не решит проблему вокруг ЗАЭС, - дипломат Ельченко
16:33
Россияне обстреляли ромаду на Сумщине: разрушены жилые дома и хозяйственные постройки
16:27
Никакой подготовки к референдумам на оккупированных землях Украины не ведется. О них говорили, чтобы побуждать Киев к переговорам, - росСМИ
16:23
Санкции почти остановили морской экспорт российского угля, - Bloomberg
16:12
В Мариуполе из-за бездействия оккупантов разгорелся масштабный пожар: горят дома и школа, - советник мэра
16:03
Эксклюзив
Меня возмущает, что российских пленных привезли в Киево-Печерскую лавру, а наших жгут в Оленовке, - депутат Харьковского облсовета Скорик
15:43
"Гадяцкое сафари": стартовало голосование за эскиз первой марки Полтавщины военного времени
15:42
Российских пропагандистов необходимо судить как военных преступников, - польские журналисты
15:32
путин
Плюс почти 140 тыс.: Путин увеличил численность армии РФ до более чем 2 млн человек с 2023 года
15:26
Эксклюзив
ВСУ не позволяют врагу продвигаться по суше на Юге, - руководитель пресс-центра ОК "Юг" Гуменюк
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV