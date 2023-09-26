Враг пытается закрывать дыры: в Третьей штурмовой бригаде рассказали о резервах РФ в районе Бахмута

Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Динамику, которую сейчас навязывают ВСУ, враг может выдержать только применяя свои преимущества, а именно преимущество в большом количестве личного состава, то есть резервов. И большому количеству наследства Советского Союза, которое он реализует, - это средства артиллерийского поражения с безлимитом в боеприпасах. Но враг сменил уже не одну бригаду и подразделение на Бахмутском направлении", – подчеркнул Кудряшов.

По словам заместителя командира 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, общее количество группировки РФ на Бахмутском направлении подсчитать сложно.

"Но враг делает все, чтобы закрывать дыры, а дыры мы им создаем. По последней информации из 4-х комбатов 72-й бригады РФ 3-х было ликвидировано, а четвертый попал в плен и сейчас находится в обменном фонде, чтобы вытащить наших ребят. Из показов оставшегося в живых комбата уже не существует 72-й бригады РФ", - отметил Кудряшов.