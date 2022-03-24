Враг пытается взять штурмом город-спутник ЧАЭС Славутич, – Энергоатом
Энергоатом сообщил о попытках российских оккупационных войск взять штурмом город Славутич и видит угрозу артобстрела
Об этом сообщила НАЭК "Энергоатом" в Telegramm.
"Славутич – город-спутник Чернобыльской АЭС – в опасности. Российские войска пытаются взять город штурмом, происходит обстрел украинских блок-постов со стороны захватчиков", – говорится в сообщении.
В "Энергоатоме" также видят очередную угрозу артиллерийских обстрелов.
Напомним, 23 марта россияне обстреляли блокпост в Славутиче и заблокировали город.
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