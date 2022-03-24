Враг пытается взять штурмом город-спутник ЧАЭС Славутич, – Энергоатом

Об этом сообщила НАЭК "Энергоатом" в Telegramm.

"Славутич – город-спутник Чернобыльской АЭС – в опасности. Российские войска пытаются взять город штурмом, происходит обстрел украинских блок-постов со стороны захватчиков", – говорится в сообщении.



В "Энергоатоме" также видят очередную угрозу артиллерийских обстрелов.



Напомним, 23 марта россияне обстреляли блокпост в Славутиче и заблокировали город.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb