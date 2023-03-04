Враг пытается взять Бахмут в оцепление, - лейтенант батальона "Свобода" НГУ Конон
Лейтенант батальона "Свобода" НГУ Роман Конон отметил, что российская армия стачивает зубы на Бахмуте
Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"Ситуация под Бахмутом сверхсложная. Враг наступает так, как раньше никогда не наступал. Габит по позициям ВСУ по всем видам оружия. Противник уничтожает город Бахмут и близлежащие населенные пункты. Захватчики пытаются взять город в окружение", - подчеркнул Конон.
По его словам, украинские защитники крепко стоят на позициях и держат Бахмут.
"Речь о том, чтобы сдавать город не идет. Ребята наносят сокрушительные удары по позициям противника. Вагнеровцев бросают в последний бой. Армия РФ стачивает зубы на Бахмуте и теряет огромное количество своих подразделений", - добавил Конон.
- Напомним, секретарь СНБО Данилов заявил, что ситуация в Бахмуте крайне сложная, но контролируемая.
- Военные эксперты убеждены, что Бахмут выполнил свои задачи, и мы можем отойти. А Институт изучения войны отчитывался , что украинские силы, вероятно, ведут подготовку к контролируемому отводу войск из некоторых районов Бахмута.
- Военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов подчеркнул, что бои за Бахмут продолжаются
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