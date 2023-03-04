Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Ситуация под Бахмутом сверхсложная. Враг наступает так, как раньше никогда не наступал. Габит по позициям ВСУ по всем видам оружия. Противник уничтожает город Бахмут и близлежащие населенные пункты. Захватчики пытаются взять город в окружение", - подчеркнул Конон.

По его словам, украинские защитники крепко стоят на позициях и держат Бахмут.

"Речь о том, чтобы сдавать город не идет. Ребята наносят сокрушительные удары по позициям противника. Вагнеровцев бросают в последний бой. Армия РФ стачивает зубы на Бахмуте и теряет огромное количество своих подразделений", - добавил Конон.