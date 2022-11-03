Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"На всей линии фронта от Бахмута до Марьинки продолжаются интенсивные попытки врага найти пробелы в оборонных порядках ВСУ, чтобы выйти на оперативное пространство и захватить Бахмут и Авдеевку. Чувствуется, что к врагу прибыло пополнение. Они воюют неумело, но постоянно", - подчеркнул Прозапас.

По его словам, 24/7 под огневым поражением находятся украинские бойцы и дают отпор попыткам врага атаковать порядки ВСУ.

"Каждый день продолжаются обстрелы, но концентрированного удара не наблюдается. Враг постоянно давит на линию фронта, чтобы рассредоточить наши силы и найти слабые места, но противнику это не удастся", - отметил Прозапас.

29 октября Институт изучения войны пришел к выводу, что заявления россиян об успехах в районе Бахмута в Донецкой области не соответствуют действительности.

Заявления владельца ПИК Вагнера Евгения Пригожина об удовлетворительных темпах продвижения наемников на Донбассе резко противоречат нормам, прописанным в российской военной доктрине

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