Враг пытается выйти на оперативное пространство, чтобы захватить Бахмут и Авдеевку, - офицер ВСУ
Офицер ВСУ Валерий Прозапас подчеркнул, что Донецкое направление станет направлением позора для оккупанта
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"На всей линии фронта от Бахмута до Марьинки продолжаются интенсивные попытки врага найти пробелы в оборонных порядках ВСУ, чтобы выйти на оперативное пространство и захватить Бахмут и Авдеевку. Чувствуется, что к врагу прибыло пополнение. Они воюют неумело, но постоянно", - подчеркнул Прозапас.
По его словам, 24/7 под огневым поражением находятся украинские бойцы и дают отпор попыткам врага атаковать порядки ВСУ.
"Каждый день продолжаются обстрелы, но концентрированного удара не наблюдается. Враг постоянно давит на линию фронта, чтобы рассредоточить наши силы и найти слабые места, но противнику это не удастся", - отметил Прозапас.
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