Враг пытается выйти на окраине Бахмута, - Згурец
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец отметил, что на Бахмутскому направлению нет положительной динамики со стороны ВСУ, но нет и продвижения противника
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
Ситуация вокруг Бахмута сложная. Враг пытается выйти на окраины Бахмута и закрепиться, но это ему не удается. На этом участке фронта враг имеет преимущество в артиллерии. получить определенные успехи", - заметил Згурец.
По словам эксперта, контроль над Бахмутом остается приоритетом.
"Участок Бахмут - Соледар чрезвычайно важен с точки зрения остановки дальнейшего продвижения противника. Генеральный штаб Украины должен добавить больше сил и артиллерии на этот участок. Эта зона нуждается в постоянном внимании", - подчеркнул Згурец.
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