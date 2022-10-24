Враг пытается выйти на окраине Бахмута, - Згурец

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

Ситуация вокруг Бахмута сложная. Враг пытается выйти на окраины Бахмута и закрепиться, но это ему не удается. На этом участке фронта враг имеет преимущество в артиллерии. получить определенные успехи", - заметил Згурец.

По словам эксперта, контроль над Бахмутом остается приоритетом.

"Участок Бахмут - Соледар чрезвычайно важен с точки зрения остановки дальнейшего продвижения противника. Генеральный штаб Украины должен добавить больше сил и артиллерии на этот участок. Эта зона нуждается в постоянном внимании", - подчеркнул Згурец.

Начальник Главного управления разведки минобороны Кирилл Буданов надеется, что Украина уволит Херсон до конца 2022 года

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