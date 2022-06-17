Враг пытается выйти на Лисичанск из тыла, – офицер ТРО Шакун
Сергей Шакун, офицер ТРО рассказал о ситуации в Луганской области, которая остается горячей, потому что враг продолжает наступление по всем фронтам там, где у него есть возможность
Об этом он сообщил в эфире Эспрессо.
"Ситуация в Луганской области стабильно горячая. Москали продолжают наступления по всем фронтам там, где есть возможность. Противник очень сильно пытается перекрыть транспортную артерию Лисичанск – Бахмут , лезут со стороны Попасной через Камышеваху во Врубовку, также через Владимировку на Берестово, но получают сильный отпор. Горячая точка, где враг пытается через Нижнее и Орехово выйти на Лисичанск , так можно сказать, из тыла, но там тоже не получает результата.Северодонецк стоит, отбивает атаки. очень жарко" - отметил офицер ТРО .
Сергей Шакун подчеркнул, что на 17 июня наши позиции остались на тех же местах; Луганщина не оккупирована, Северодонецк не оккупирован.
- 15 июня главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал Валерий Залужный объяснил важность Северодонецка для обороны Луганщины
- Также глава военной администрации Северодонецкого района Роман Власенко сообщил , что Северодонецк не в окружении: ВСУ контролируют значительные территории рядом с городом.
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