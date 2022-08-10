Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбуке .

На Харьковском направлении зафиксированы обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Уды, Дементиевка, Новое, Питомник, Русские Тишки, Перемога, Верхний Салтов, Старый Салтов, Мосьпаново, Старая Гнилица, Гусаровка, Коробочкино, Петигорское.

В целях улучшения тактического положения враг вел наступательные бои на направлении Ветеринарное - Уды, успеха не имел, понес потери, отошел. Продолжаются боевые действия на направлении Байрак - Гусаровка.

На Славянском направлении противник обстрелял районы Великой Камышевахи, Дмитровки, Карнауховки, Довгенького, Вернополья, Новой Дмитровки, Богородичного и Долины.

На Краматорском направлении враг совершал артиллерийские обстрелы недалеко от Северского, Григорьевки, Верхнекаменского, Сидорово и Райгородка.

На Бахмутском направлении оккупанты совершали обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и танков в районах населенных пунктов Константиновка, Бахмут, Ивано-Дарьевка, Покровское, Зайцево, Кодема, Курдюмовка, Бахмутское, Соледар, Яковлевка и Вершина. Нанесли авиационные удары силами штурмовой и армейской авиации вблизи Спорного, Соледара, Бахмута, Зайцево и Вершины.

Враг предпринял попытки ведения штурмовых действий на направлениях Новолуганское – Спорное, Владимировка – Яковлевка, Стряповка – Соледар. Успеха не было, отошел.

На Авдеевском направлении зафиксированы обстрелы возле Марьинки, Авдеевки, Опытного, Песков, Первомайского, Невельского, Петровского, Нетайлово и Красногоровки. Вражеские самолеты штурмовой авиации действовали возле Красногоровки и Марьинки.

Противник пытается возобновить наступление на направлении Донецк – Пески, боевые действия продолжаются. Враг вел наступление на направлениях Минеральное – Авдеевка и Спартак – Авдеевка. Успеха не имел, понес потери и отошел.

На Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты обстреляли из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Константинопольское, Новомихайловка, Малая Токмачка, Великомихайловка, Павловка, Владимировка, Шевченко, Пречистовка, Великая Новоселка, Бурлацкое, Времевка и Малые Щербаки. Нанесли авиаудары возле Павловки, Угледара и Новоселки.

На Южнобужском направлении противник совершал обстрелы из танков и артиллерии разных калибров вдоль линии боевого столкновения и нанес авиационные удары вблизи Новогригоровки, Андреевки и Ольгино. Вел воздушную разведку беспилотниками.

"В акватории Черного моря в готовности к применению высокоточного оружия находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр". Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов по военным объектам и объектам критической инфраструктуры на территории Украины", - пишут в Генштабе.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация изменений не претерпела. До 11 августа планируется проведение первого этапа совместных оперативно-тактических учений с боевой стрельбой вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь. Сохраняется угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства этой страны.

На Северском направлении враг совершил обстрел из ствольной артиллерии вблизи Сеньковки Черниговской области.

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