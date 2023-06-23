Об этом передает Генштаб ВСУ в утренней сводке 23 июня.

Отмечается, что агрессор сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, где в течение суток произошло более 30 боевых столкновений.

ВСУ поразили 23 артподразделения врага на огневых позициях и 2 узла связи

Авиация Сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава врага и 4 – по зенитно-ракетным комплексам РФ.

А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 4 района сосредоточения личного состава и военной техники, 2 склада боеприпасов, 1 склад горюче-смазочных материалов, 23 артиллерийских подразделения на огневых позициях, 2 средства радиоэлектронной борьбы и 2 узла связи противника.

Россия нанесла 49 авиационных ударов и совершила около 50 обстрелов с РСЗО по Украине в течение суток

Сегодня ночью, 23 июня, российские террористы нанесли очередной массированный ракетный и авиационный удар по Украине, применив крылатые ракеты Х-101/Х-555 и дроны-камикадзе типа Shahed. Информация о последствиях этой атаки уточняется.

За прошедшие сутки противник нанес ракетный и авиационный удар по территории Украины, применив 3 аэробалистические ракеты Х-47 "Кинжал", 3 крылатые ракеты Х-22 и 4 дрона-камикадзе Shahed-136/131. Силами и средствами противовоздушной обороны 3 дрона-камикадзе были уничтожены.

Кроме того, враг нанес 49 авиационных ударов, совершил около 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой.

Ситуация по направлениям

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационных ударов в районах Огирцево и Плетеневка Харьковской области.

Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Нововасиловка, Степное Ворожба, Кондратовка, Андреевка, Писаревка, Новая Сечь, Славгород Сумской области, а также Уды, Ветеринарное, Гранов, Казачья Лопань, Плетеневка, Тихое, Варваровка, Харьков, Варваровка.

На Купянском направлении враг совершил безуспешные наступательные действия в направлении Синьковки.

Нанес авиационный удар возле Кисловки. Артиллерийские и минометные обстрелы противника претерпели Одрадное, Колодезное, Красное Первое, Фиголовка, Новомлинск, Дворичная, Западное, Масютовка, Кисловка и Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении россияне совершили безуспешные наступательные действия в направлении Белогоровки Луганской области.

Нанесли авиационные удары в районах Невское Луганской области и Ивановка, Торское, Белогоровка, Диброва и Спорное Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменное, Спорное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник нанес авиационные удары в районах Богдановка, Белая Гора и Северное Донецкой области.

От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Рай-Александровка, Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка, Южное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении армия РФ производила безуспешные наступательные действия в районах Северного и Авдеевки.

Нанесла авиационные удары возле Авдеевки и Невельского. Совершила артиллерийские обстрелы населенных пунктов Ласточкино, Авдеевка, Карловка, Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении враг проводил наступательные действия в направлении Марьинки и Победы Донецкой области, успеха не имел.

Нанес авиационный удар возле Красногоровки. В то же время, совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Максимилиановка, Марьинка, Георгиевка, Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник нанес авиационный удар в районах Золотая Нива, Большая Новоселка и Благодатное. Совершил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Новомихайловка, Благодатное Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях вражеское войско продолжает вести оборонные действия, сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск.

Пытается восстановить утраченное положение в районе Макаровки Донецкой области.

Нанесло авиационных ударов в районах Сторожево, Макаровка Донецкой области и Левадное Запорожской области. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Новоочеретоватое, Макаровка, Сторожевое, Зеленое Поле, Темировка Донецкой области; Левадное, Красное, Гуляйполе, Чаривное, Новоандреевка, Степное, Пятихатки, Запорожской области; Золотая Балка, Михайловка, Дудчаны, Ивановка, Садовое, Молодежное, Белозерка, Антоновка, Херсон и Днепровское Херсонской области.