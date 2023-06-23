Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Враг пытается восстановить утраченное положение в районе Макаровки, на фронте произошло более 30 боевых столкновений за сутки, - Генштаб

Враг пытается восстановить утраченное положение в районе Макаровки, на фронте произошло более 30 боевых столкновений за сутки, - Генштаб

23 июня, 2023 пятница
06:36
Война с Россией

Несмотря на потери в живой силе и технике, российское войско сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, пытается наступать и наносит удары по украинским населенным пунктам. А также пытается восстановить утраченное положение в районе Макаровки Донецкой области

Об этом передает Генштаб ВСУ в утренней сводке 23 июня.

Отмечается, что агрессор сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, где в течение суток произошло более 30 боевых столкновений.

ВСУ поразили 23 артподразделения врага на огневых позициях и 2 узла связи

Авиация Сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава врага и 4 – по зенитно-ракетным комплексам РФ.

А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 4 района сосредоточения личного состава и военной техники, 2 склада боеприпасов, 1 склад горюче-смазочных материалов, 23 артиллерийских подразделения на огневых позициях, 2 средства радиоэлектронной борьбы и 2 узла связи противника.

Россия нанесла 49 авиационных ударов и совершила около 50 обстрелов с РСЗО по Украине в течение суток

Сегодня ночью, 23 июня, российские террористы нанесли очередной массированный ракетный и авиационный удар по Украине, применив крылатые ракеты Х-101/Х-555 и дроны-камикадзе типа Shahed. Информация о последствиях этой атаки уточняется.

За прошедшие сутки противник нанес ракетный и авиационный удар по территории Украины, применив 3 аэробалистические ракеты Х-47 "Кинжал", 3 крылатые ракеты Х-22 и 4 дрона-камикадзе Shahed-136/131. Силами и средствами противовоздушной обороны 3 дрона-камикадзе были уничтожены.

Кроме того, враг нанес 49 авиационных ударов, совершил около 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой.

Ситуация по направлениям

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационных ударов в районах Огирцево и Плетеневка Харьковской области.

Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Нововасиловка, Степное Ворожба, Кондратовка, Андреевка, Писаревка, Новая Сечь, Славгород Сумской области, а также Уды, Ветеринарное, Гранов, Казачья Лопань, Плетеневка, Тихое, Варваровка, Харьков, Варваровка.

На Купянском направлении враг совершил безуспешные наступательные действия в направлении Синьковки.

Нанес авиационный удар возле Кисловки. Артиллерийские и минометные обстрелы противника претерпели Одрадное, Колодезное, Красное Первое, Фиголовка, Новомлинск, Дворичная, Западное, Масютовка, Кисловка и Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении россияне совершили безуспешные наступательные действия в направлении Белогоровки Луганской области.

Нанесли авиационные удары в районах Невское Луганской области и Ивановка, Торское, Белогоровка, Диброва и Спорное Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменное, Спорное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник нанес авиационные удары в районах Богдановка, Белая Гора и Северное Донецкой области.

От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Рай-Александровка, Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка, Южное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении армия РФ производила безуспешные наступательные действия в районах Северного и Авдеевки.

Нанесла авиационные удары возле Авдеевки и Невельского. Совершила артиллерийские обстрелы населенных пунктов Ласточкино, Авдеевка, Карловка, Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении враг проводил наступательные действия в направлении Марьинки и Победы Донецкой области, успеха не имел.

Нанес авиационный удар возле Красногоровки. В то же время, совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Максимилиановка, Марьинка, Георгиевка, Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник нанес авиационный удар в районах Золотая Нива, Большая Новоселка и Благодатное. Совершил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Новомихайловка, Благодатное Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях вражеское войско продолжает вести оборонные действия, сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск.

Пытается восстановить утраченное положение в районе Макаровки Донецкой области.

Нанесло авиационных ударов в районах Сторожево, Макаровка Донецкой области и Левадное Запорожской области. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Новоочеретоватое, Макаровка, Сторожевое, Зеленое Поле, Темировка Донецкой области; Левадное, Красное, Гуляйполе, Чаривное, Новоандреевка, Степное, Пятихатки, Запорожской области; Золотая Балка, Михайловка, Дудчаны, Ивановка, Садовое, Молодежное, Белозерка, Антоновка, Херсон и Днепровское Херсонской области.

  • 22 июня Генштаб отчитывался, что ВСУ продолжают наступление по 3 направлениям, противник же применяет резервы и пытается восстановить утраченное положение. На Лиманском направлении Силы обороны вели наступательные действия вблизи населенных пунктов Белогоровка и Диброва, добились частичного успеха, удерживались на достигнутых позициях. А в направлении Ровнополь - Старомайорское имели частичный успех, закреплялись на достигнутых рубежах, наносили огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника и осуществляли меры контрбатарейной борьбы.
Россия
Луганщина
Херсон
военные силы Украины
Херсонщина
Донетчина
Марьинка
Авдеевка
Красногоровка
Запорожская область
Бахмут
Харковщина
Военные новости
потери окуппантов
Читайте также:
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
22 июня, 2023 четверг
Минздрав дал советы украинцам, что делать в случае радиационной опасности
Молодіжна збірна України, Данило Сікан
21 июня, 2023 среда
Молодежный Евро-2023: как выглядит таблица группы сборной Украины после 1-го тура
збита ракета, Київ 9 травня
22 июня, 2023 четверг
Ночная атака: украинская ПВО сбила три из четырех вражеских дронов, есть попадание
Киев
+26°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.65
    Покупка 36.65
    Продажа 37.37
  • EUR
    Покупка 40.27
    Продажа 41.12
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
23 июня
08:00
OPINION
Смешной враг – наполовину уничтоженный враг
07:46
Байден не отказался от слов о "Си Цзиньпине диктаторе" и стремится к встрече с ним
07:39
General Electric будет производить в Индии двигатели для истребителей Tejas
07:23
Обновлено
В ночь на 23 июня Россия запустила по Украине ракеты. Хронология событий
07:12
Ночью над Украиной уничтожили все 13 крылатых ракет, выпущенных противником
07:06
Facebook и Instagram закроют канадцам доступ к новостям из-за закона об оплате издателям новостей
07:00
Молодежный Евро-2023: результаты всех матчей 22 июня
05:54
Пентагон
Применение кассетных боеприпасов было бы полезным для ВСУ и эффективно против российских войск, - Пентагон
05:30
МИД Украины призвал G7 и ЕС принять срочные меры, чтобы не допустить ядерную катастрофу на ЗАЭС
05:01
В России началось извержение вулкана Ключевская Сопка. Он один из самых больших в Евразии
02:46
В Курске прогремели взрывы. Якобы сработала ПВО
01:57
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков об Украине за 22 июня
01:38
Инфографика
УПЛ: Как выглядит итоговая таблица чемпионата Украины после техпоражения "Зари" в матче с "Минаем"
01:10
В ОК "Юг" отреагировали на поездку начальника Одесского ТЦК за границу. Журналисты утверждают, что нашли у него виллу в Испании
00:52
санкции против РФ
ЕС пошел на уступки Венгрии ради принятия 11-го пакета санкций против РФ, - Bloomberg
00:49
"Использование РФ ядерного оружия в Украине – это война против НАТО": в Сенате США зарегистрировали резолюцию
00:22
Франция победила Италию в матче фаворитов молодежного Евро-2023
00:12
Интеграцию Украины в НАТО уже поддерживают 20 стран-членов Альянса, - Шмигаль
00:11
России направят предупреждение о том, что будет в случае теракта на ЗАЭС, - Кулеба
2023, четверг
22 июня
23:52
Дания направила США запрос для обучения украинских пилотов на F-16, - Пентагон
23:46
Обновлено
Уважение суверенитета и территориальной целостности: Байден и Моди подписали совместное заявление по Украине
23:15
Не может быть завязок с оправдывающими убийство: Зеленский провел совещание по поводу духовной независимости Украины
23:12
Украина захватила лидерство в медальном зачете Европейских игр-2023
22:53
Мир имеет достаточную силу, чтобы предотвратить катастрофу на ЗАЭС. Надо действовать, – Зеленский
22:35
Эксклюзив
Слабая реакция мира развязывает россиянам руки для техногенных катастроф, - офицер ВСУ Лапин
22:35
В Киеве открылся 11-й международный фестиваль "Книжный Арсенал"
22:31
Компания OceanGate сообщила о гибели всех пассажиров экскурсионной субмарины к "Титанику"
21:55
Было бы лучше, если бы НАТО в Вильнюсе пригласило Украину к членству: Дуда об ожиданиях от саммита Альянса
21:52
Эксклюзив
У россиян осталась одна дорога через Армянск, соединяющая Крым с оккупированной территорией Украины - военный аналитик Гетман
21:49
ПАСЕ
ПАСЕ приняла резолюцию о поддержке Формулы мира и вступлении Украины в НАТО
21:45
"Я хочу, чтобы это были отношения между странами, которые являются членами ЕС и НАТО", - Дуда об Украине и Польше после войны
21:05
"Даже под нейтральным флагом": ПАСЕ приняла резолюцию о недопуске РФ и Беларуси к Олимпийским играм-2024
21:03
Терлюга завоевала золото в карате. Как Украина выступает 22 июня на Европейских играх-2023
20:28
Зеленский уволил посла Украины в Беларуси
20:04
Во временно оккупированной Херсонской области замечены вспышки вирусного гепатита, но россияне пытаются скрыть это, - Генштаб
20:00
Обзор
Победные новости 484-го дня войны: хлопок на Чонгарском мосту, а закон о запрете импорта книг из РФ и Беларуси уже подписан
20:00
OPINION
Сортировщик диктаторов
19:43
"Памагите! У нас три 300-х!": СБУ показала поражение оккупантов дроном и их перехваченный разговор
19:29
Обзор
В чем разница между NASAMS и Patriot и как эти системы работают в Украине
19:23
На конференции по восстановлению Украины в Лондоне собрано около $60 млрд, - СМИ
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV