Враг пытается восстановить логистическое обеспечение своих войск на Южнобужском направлении, - Генштаб ВСУ
На Южнобужском направлении основные усилия противник сосредотачивается на удержании занимаемых позиций. Враг принимает меры по восполнению потерь
Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбуке .
"Совершал обстрелы с применением танков, ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения", - говорится в сообщении.
Враг обстрелял объекты гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Степная Долина, Новониколаевка, Степное, Партизанское, Андреевка, Мирное, Прибужское, Николаевка, Заря, Луч, Ивановка, Княжевка.
В целях ведения воздушной разведки активно применял беспилотники на указанном направлении. Противник пытается восстановить логистическое обеспечение своих войск.
Корабельная группировка противника продолжает сосредотачивать усилия на ведении разведки и блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря.
- По состоянию на 1 сентября подразделения противника пытались вести наступательные бои в районах населенных пунктов Веселая Долина, Зайцево и Водяное. Удачи не имели.
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