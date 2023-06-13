Враг пытается вернуть под контроль деоккупированную Макаровку в Донецкой области, - Силы обороны таврического направления
По состоянию на 13 июня военные России пытаются вернуть под контроль деоккупированное село Макаровка Донецкой области, рядом с административным пределом Запорожской области
Об этом информирует представитель Сил обороны таврического направления Валерий Шершень .
"Российские захватчики пытаются вернуть под свой контроль деоккупированную деревню Макаровку, стирая ее с лица земли - применяя авиацию, артиллерию, даже были попытки привлечь "сонцепик", - сказал спикер.
Сообщается, что в этой местности морская пехота 35 отдельной бригады им. контрадмирала Остроградского Вооруженных Сил Украины проводит действия по стабилизации ситуации.
По словам Шершеня, на таврическом направлении российские войска атакуют в районах Марьинки и Авдеевки, а также защищаются на направлениях Новопавловки и Времеевки.
- Напомним, воины 68-й отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша вместе с соседними подразделениями ВСУ в воскресенье, 11 июня, сообщили об увольнении Благодатного и Нескучного. Впоследствии заместитель министра обороны Украины Анна Маляр к перечню освобожденных сел Великоновоселковского общества также присоединила Макаровку. Эти населенные пункты рядом с административным пределом Донецкой и Запорожской областей.
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