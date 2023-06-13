Об этом информирует представитель Сил обороны таврического направления Валерий Шершень .

"Российские захватчики пытаются вернуть под свой контроль деоккупированную деревню Макаровку, стирая ее с лица земли - применяя авиацию, артиллерию, даже были попытки привлечь "сонцепик", - сказал спикер.

Сообщается, что в этой местности морская пехота 35 отдельной бригады им. контрадмирала Остроградского Вооруженных Сил Украины проводит действия по стабилизации ситуации.

По словам Шершеня, на таврическом направлении российские войска атакуют в районах Марьинки и Авдеевки, а также защищаются на направлениях Новопавловки и Времеевки.